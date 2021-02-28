«Спартак» проиграл вместе с Промесом: Мозес в меньшинстве помог Хвиче сделать ассист
Четвертое поражение подряд.
Четвертое поражение подряд.
Поскольку «Рубин» не прошел групповой этап Кубка России, матч против «Спартака» был для Казани первым в 2021 году. В основе Слуцкий выставил не только основного нападающего Деспотовича (пропустил ряд матчей осенью
«Спартак», неудачно опробовавший новую схему на «Динамо» в Кубке, с первых минут выходил с Квинси в составе. «Промесу нужно время на адаптацию, но мы посчитали, что двух тренировок достаточно», — говорил перед стартом встречи Хинкель, заменявший дисквалифицированного Тедеско.
Забивший «Рубину» стильный мяч в первом круге Ларссон пропускал матч
Квинси вышел справа на фланге и по ходу первого тайма менялся с Мозесом местами. Ожидаемых чудес Промес не показал: в отличие от Мозеса, он не сделал ни одной обостряющей передачи и показал в плане точности второй с конца показатель в команде. Хуже пасовал только нападающий Соболев.
Неудачный прием мяча Промесом привел к главному событию в матче до перерыва — Зобнин был вынужден вступать в отбор после потери от Квинси и акцентированно срубил Макарова. Справедливая желтая стала для Романа уже второй.
«Рубин» отвечал прорывами Хвичи (за 45 минут собрал на себе три фола, устроив пару хороших штрафных) и подключениями Макарова (единственная ключевая передача в составе своей команды за тайм). Главный момент был у Деспота, но страйкер смазал удар в ближний.
Связка Хвича — Деспотович сработала уже во втором тайме, когда играющий в меньшинстве «Спартак» перешел на схему с тремя ЦЗ. Маслов выдернулся в центр поля, против Кварацхелии остался Мозес: бывший игрок «Челси» не только почти не мешал сопернику сделать голевую, но даже чуть подправил передачу, сделав ее для Деспота только удобнее.
«Рубин» мог снимать все вопросы в результате очередного захода Хвичи (одним движением обвел Айртона и Джикию), но Деспот зажевал удар из убийственной позиции: защитники успели его накрыть.
Перед компенсированным временем Деспот поставил точку — добил мяч в сетку после сейва Максименко (первым опять бил Хвича, заслуженно взявший звание MVP встречи).
«Спартак» проиграл два матча в новом году — «Динамо» в Кубке и «Рубину» в чемпионате. По ходу второй встречи Тедеско решил вернуться к старой схеме с тремя ЦЗ, но это не помогло исправить ситуацию.
«Спартак» упустил возможность обогнать ЦСКА и сократить отрыв до «Зенита». Команда Тедеско, не считая товарищеских матчей, проигрывает уже четыре игры подряд и пропускает на третье место «Сочи».
Божить Промес пока не готов — игрок пропустил месяц и провел только две тренировки после возвращения в Россию. Странно было ожидать от него мгновенного импакта, но болельщики «Спартака» на это надеялись. После игры с «Рубином» стало очевидно, что панацеей для «Спартака» Квинси не станет (по крайней мере, сразу).