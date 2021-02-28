«Спартак» проиграл вместе с Промесом: Мозес в меньшинстве помог Хвиче сделать ассист

Поскольку «Рубин» не прошел групповой этап Кубка России, матч против «Спартака» был для Казани первым в 2021 году. В основе Слуцкий выставил не только основного нападающего Деспотовича (пропустил ряд матчей осенью из-за травм), переболевшего короной в конце 2020-го Хвичу, но и дебютанта Мусаева. Из-за недавнего повреждения и смазанной подготовки не был готов начинать в старте Йевтич.

«Спартак», неудачно опробовавший новую схему на «Динамо» в Кубке, с первых минут выходил с Квинси в составе. «Промесу нужно время на адаптацию, но мы посчитали, что двух тренировок достаточно», — говорил перед стартом встречи Хинкель, заменявший дисквалифицированного Тедеско.

Забивший «Рубину» стильный мяч в первом круге Ларссон пропускал матч из-за дисквалификации. Алекс Крал, который не сыграл в Кубке «в качестве меры предосторожности», снова начал со скамейки: партнером Зобнина на вторую игру подряд стал Хендрикс.

Квинси вышел справа на фланге и по ходу первого тайма менялся с Мозесом местами. Ожидаемых чудес Промес не показал: в отличие от Мозеса, он не сделал ни одной обостряющей передачи и показал в плане точности второй с конца показатель в команде. Хуже пасовал только нападающий Соболев.

Неудачный прием мяча Промесом привел к главному событию в матче до перерыва — Зобнин был вынужден вступать в отбор после потери от Квинси и акцентированно срубил Макарова. Справедливая желтая стала для Романа уже второй.

Главный момент «Спартака» до перерыва возник после прострела Мозеса, но Соболева, который должен был заносить в пустые, опередил защитник Уремович.

«Рубин» отвечал прорывами Хвичи (за 45 минут собрал на себе три фола, устроив пару хороших штрафных) и подключениями Макарова (единственная ключевая передача в составе своей команды за тайм). Главный момент был у Деспота, но страйкер смазал удар в ближний.

Связка Хвича — Деспотович сработала уже во втором тайме, когда играющий в меньшинстве «Спартак» перешел на схему с тремя ЦЗ. Маслов выдернулся в центр поля, против Кварацхелии остался Мозес: бывший игрок «Челси» не только почти не мешал сопернику сделать голевую, но даже чуть подправил передачу, сделав ее для Деспота только удобнее.

«Рубин» мог снимать все вопросы в результате очередного захода Хвичи (одним движением обвел Айртона и Джикию), но Деспот зажевал удар из убийственной позиции: защитники успели его накрыть. Из-за этого Казань получила нервную концовку — хавбек Абильдгор уравнял составы, получив вторую желтую, а Соболев забил ответный мяч. Правда, из-за положения вне игры гол не был засчитан.

Перед компенсированным временем Деспот поставил точку — добил мяч в сетку после сейва Максименко (первым опять бил Хвича, заслуженно взявший звание MVP встречи).

«Спартак» проиграл два матча в новом году — «Динамо» в Кубке и «Рубину» в чемпионате. По ходу второй встречи Тедеско решил вернуться к старой схеме с тремя ЦЗ, но это не помогло исправить ситуацию.

Красно-белые кардинально уступили не только по счету, но и в плане единоборств. Несмотря на то, что обычно это сильный компонент команды Тедеско. Топовые показатели продемонстрировали Хвича (22 попытки при 59% успешности) и Самошников (15 при 73%). На фоне такого «Рубина» достойно боролся в составе «Спартака» только Жиго (10 и 80%).

Домашнее поражение от «Рубина» стало первым для «Спартака» с 2010 года. Почти 11 лет (еще со времен «Лужников») москвичи не уступали Казани при своих болельщиках.

«Спартак» упустил возможность обогнать ЦСКА и сократить отрыв до «Зенита». Команда Тедеско, не считая товарищеских матчей, проигрывает уже четыре игры подряд и пропускает на третье место «Сочи».

Божить Промес пока не готов — игрок пропустил месяц и провел только две тренировки после возвращения в Россию. Странно было ожидать от него мгновенного импакта, но болельщики «Спартака» на это надеялись. После игры с «Рубином» стало очевидно, что панацеей для «Спартака» Квинси не станет (по крайней мере, сразу).