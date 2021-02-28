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17:02 (мск), источник: Sport24

Черданцев призвал Тедеско подать в отставку: Поставь в этот «Спартак» Месси, он тоже потеряется

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев после поражения «Спартака» от «Рубина» со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура российской Премьер-лиги призвал главного тренера красно-белых Доменико Тедеско подать в отставку.

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Источник: РИА "Новости"

«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот “Спартак” Месси, он тоже потеряется. В принципе, было бы логично Тедеско подать в отставку. 10 матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и. о., это новая мотивация для футболистов», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.

«Спартак» после 20 туров занимает в чемпионате России 4-е место, набрав 35 очков. В активе идущего 3-м «Сочи» 36 очков.

Спартак
0:2
Первый тайм: 0:0
Рубин
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