Черданцев призвал Тедеско подать в отставку: Поставь в этот «Спартак» Месси, он тоже потеряется
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев после поражения «Спартака» от «Рубина» со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура российской
Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев после поражения «Спартака» от «Рубина» со счетом 0:2 в домашнем матче 20-го тура российской
«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот “Спартак” Месси, он тоже потеряется. В принципе, было бы логично Тедеско подать в отставку. 10 матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и. о., это новая мотивация для футболистов», — написал Черданцев в своем
«Спартак» после 20 туров занимает в чемпионате России 4-е место, набрав 35 очков. В активе идущего 3-м «Сочи» 36 очков.