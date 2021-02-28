Черданцев призвал Тедеско подать в отставку: Поставь в этот «Спартак» Месси, он тоже потеряется

«Как и было сказано пару недель назад: поставь в этот “Спартак” Месси, он тоже потеряется. В принципе, было бы логично Тедеско подать в отставку. 10 матчей может и Хинкель доработать. Хуже точно не будет. А так, новый тренер пусть и. о., это новая мотивация для футболистов», — написал Черданцев в своем телеграм-канале.