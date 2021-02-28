Промес: Ни о каком чемпионстве «Спартака» говорить не стоит

Встреча 20-го тура чемпионата России прошла на стадионе «красно-белых» и завершилась победой гостей со счетом 2:0. Команды завершали матч в меньшинстве после удалений Романа Зобнина («Спартак») и Оливера Абильдгора («Рубин»). После 20 туров в РПЛ лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42 очка), «Спартак» набрал 35 баллов и занимает четвертое место.

«Поле было не лучшего качества, но обе команды играли в равных условиях. Не хочу много говорить о судействе. Удаление повлияло на исход матча, могли избежать красной карточки, ведь фол был необязательным. Но я считаю, что, несмотря на случившееся, мы не до конца выложились, не сделали всё, что от нас зависело, особенно в атаке. “Рубин” забил два гола, создав три момента. Нам надо прибавлять, прилагать больше усилий и продолжать играть в таком же темпе. Ни о каком чемпионстве же говорить не стоит», — сказал Промес журналистам.

«Смотрели игру, понимали, что ЦСКА потерял очки и у нас был хороший шанс. Тем не менее, мы недостаточно приложили сил, чтобы победить самим. Эта критика касается не только моих партнеров, но и меня самого. Я очень хотел сыграть, показать всё, на что способен. Однако счет на табло. Нужно разбираться в причинах, искать свои ошибки и стараться их исправить», — добавил он.