Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У «Ахмата» мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.

Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав бело-голубых. Ранее он дважды выходил на замену — в матче 13-го тура против «Тамбова» (2:1) и в игре 16-го тура с «Ростовом» (1:4). В матче против «Ахмата» полузащитник заработал пенальти и забил свой первый гол в РПЛ.

«Ахмат» не может обыграть «Динамо» в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).

«Динамо» набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.