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18:51 (мск), источник: ТАСС

Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ

ТАСС, 28 февраля. Московское «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграло грозненский «Ахмат» со счетом 2:1.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У «Ахмата» мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.

Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав бело-голубых. Ранее он дважды выходил на замену — в матче 13-го тура против «Тамбова» (2:1) и в игре 16-го тура с «Ростовом» (1:4). В матче против «Ахмата» полузащитник заработал пенальти и забил свой первый гол в РПЛ.

«Ахмат» не может обыграть «Динамо» в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).

«Динамо» набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем туре московский клуб 7 марта примет «Тамбов», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.

Ахмат
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо
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