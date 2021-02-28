Дебютный гол 17-летнего Захаряна помог «Динамо» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ
ТАСС, 28 февраля. Московское «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 февраля. Московское «Динамо» в гостевом матче 20-го тура Тинькофф — Российской
В составе московской команды отличились Даниил Фомин (7-я минута, с пенальти) и Арсен Захарян (37). У «Ахмата» мяч забил Антон Швец (68). Полузащитник «Ахмата» Артем Тимофеев был удален с поля на 78-й минуте после второй желтой карточки.
Захаряну 17 лет, он впервые попал в стартовый состав
«Ахмат» не может обыграть «Динамо» в чемпионате России с 29 июля 2017 года (2:0).
«Динамо» набрало 33 очка и поднялось на шестое место в турнирной таблице. Клуб из Грозного не может победить на протяжении шести матчей (3 поражения, 3 ничьи) в чемпионате, команда располагается на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.
В следующем туре московский клуб 7 марта примет «Тамбов», «Ахмат» днем ранее на выезде встретится со столичным ЦСКА.