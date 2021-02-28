Павлюченко: «Спартак» должен был зимой расстаться с Тедеско

В декабре 2020 года после поражения от «Зенита» в матче 19-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать с клубом контракт, который истекает летом этого года. В 2021 году команда потерпела два поражения в двух официальных матчах. 20 февраля она в 1/8 финала Бетсити — Кубка России со счетом 0:2 проиграла московскому «Динамо». 28 февраля красно-белые с таким же счетом уступили казанскому «Рубину» в матче 20-го тура чемпионата России.

«Если “Спартак” и дальше будет так играть, то не выиграет ни одного матча, — сказал Павлюченко. — Конечно, так играть нельзя. Вроде все, кто играл до этого, на месте. Футболисты те же, но что-то не получается».

«У “Спартака” опять проблемы с тренером — он то уходит, то не уходит и остается. Это сказывается. Когда тренер говорит, что уходит [в конце сезона], но потом его оставляют, в подсознании футболисты все равно понимают, что он уйдет. У футболистов бывают разные мысли, может, кто-то воспринял это так — кому я сейчас что-то буду доказывать, тренер-то все равно уйдет», — отметил бывший нападающий красно-белых.

На мой взгляд, надо было прощаться в зимнее трансферное окно и приглашать нового тренера. В «Спартаке» непонятная ситуация.