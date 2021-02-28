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13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
21:19 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с «Уралом»

ТАСС, 28 февраля. «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у проигравших дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Игорь Смольников.

«Краснодар» в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому «Динамо» (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от «Сочи» (1:2).

В турнирной таблице премьер-лиги «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 31 очко, «Урал» с 22 очками идет 12-м.

В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» примет «Уфу». Обе встречи состоятся 7 марта. Кроме того, «Уралу» 3 марта предстоит провести гостевой матч против «Уфы» в 1/8 финала Кубка России.

Краснодар
2:2
Первый тайм: 1:0
Урал
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