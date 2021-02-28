«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с «Уралом»

В составе хозяев забитыми мячами отметились Магомед-Шапи Сулейманов (12-я минута) и Реми Кабелла (86), у проигравших дубль оформил Рафал Августиняк (52, 59). На 35-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Игорь Смольников.

«Краснодар» в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому «Динамо» (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от «Сочи» (1:2).

В турнирной таблице премьер-лиги «Краснодар» занимает восьмое место, набрав 31 очко, «Урал» с 22 очками идет 12-м.