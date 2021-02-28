«Краснодар» в меньшинстве ушел от поражения в матче РПЛ с «Уралом»
ТАСС, 28 февраля. «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 28 февраля. «Краснодар» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:2 в домашнем матче 20-го тура Тинькофф — Российской
В составе хозяев забитыми мячами отметились
«Краснодар» в 2021 году не выиграл ни одного из своих четырех официальных матчей. Команда в двух встречах 1/16 финала Лиги Европы уступила загребскому «Динамо» (2:3, 0:1), а также вылетела из Бетсити Кубка России, потерпев поражение от «Сочи» (1:2).
В турнирной таблице
В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Спартаком», «Урал» примет «Уфу». Обе встречи состоятся 7 марта. Кроме того, «Уралу» 3 марта предстоит провести гостевой матч против «Уфы» в 1/8 финала Кубка России.