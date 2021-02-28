Футболист сборной Казахстана стал одним из лучших игроков «Ротора» в матче против «Тамбова»

«Ника Кипиани — лучший игрок матча “Тамбов” — “Ротор” по мнению болельщиков. В тройку лидеров также вошли Андрес Понсе и Дмитрий Шомко!» — говорится в заявлении волгоградского клуба.

Напомним, «Ротор», за который выступают футболисты сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и Юрий Логвиненко, победил «Тамбов» в Саранске со счетом 3:1. Первыми успеха добились хозяева усилиями Артема Архипова на 41-й минуте. Гости отыгрались при помощи автогола Зураба Гигашвили на 54-й минуте, после чего в составе «Ротора» на 58-й и 71-й минутах отличились Андрес Понсе и Николай Кипиани.