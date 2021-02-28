В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что с Семаком и Гончаренко?
В первом туре после рестарта чемпионата России тройка лидеров общими усилиями набрала всего одно очко.
В первом туре после рестарта чемпионата России тройка лидеров общими усилиями набрала всего одно очко.
Три лидера РПЛ дружно завалили старт года. «Зенит» и «Спартак» для начала вылетели из БЕТСИТИ Кубка России.
И если со «Спартаком» все понятно — там ищут нового тренера, поскольку Тедеско еще в прошлом декабре объявил, что не станет заключать новое соглашение, — то с Семаком и Гончаренко ситуация сложнее. С одной стороны, команды этих специалистов идут на первой и второй строчках в чемпионате. С другой — о шаткости их позиций много говорилось осенью, когда оба клуба проваливались в еврокубках.
Белорус после полного фиаско в не самой сложной группе Лиги Европы и серии неудач в РПЛ вообще прошел по лезвию бритвы — ему давался последний шанс в декабрьском матче в Ростове. ЦСКА ту встречу выиграл, разговоры об отставке поутихли. Но не дать разгореться новому пожару можно только уверенными выступлениями. Тем более
Если добавим к этому летние покупки на 30 миллионов евро, то поймем, что от ЦСКА все ждут существенного прогресса. Скидки на молодость состава уже не проходят. И в этом плане дерби с «Локомотивом» стало очень тревожным звонком для Гончаренко. Железнодорожники оказались более сконцентрированными, заряженными и понимающими, что нужно делать на поле. А тренер армейцев после финального свистка выдал странное: «На
Семаку зимой никого не купили, но это тоже слабое оправдание: подбор футболистов у «Зенита» в любом случае гораздо лучше, чем у любого другого участника РПЛ. При этом в ЛЧ — одно очко в шести встречах в группе. В БЕТСИТИ Кубке России — вылет от «Арсенала» после домашнего поражения. От того самого «Арсенала», который через неделю разгромили в Сочи. В
Прекратить разговоры о том, правильный ли Семак тренер для «Зенита», можно только такой игрой, какая была в декабре против «Динамо» и «Спартака». Но совсем не такой, какая у команды после зимних сборов.
Впрочем, время поправить дела у Семака и Гончаренко еще есть. Пока же главным победителем возобновления сезона выглядит Владимир Федотов со своим «Сочи». После крупной победы над «Арсеналом» он всего в одном очке от второго лигочемпионского места.