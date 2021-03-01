Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего
Игрок зимой находился на просмотре в «Тоболе».
Игрок зимой находился на просмотре в «Тоболе».
Казахстанский футболист Акмаль Бахтияров был отзаявлен «Сочи». Об этом сообщается на сайте РПЛ.
По данным источника, это случилось 25 февраля. В последнее время игрок находился в расположении «Тамбова», другого представителя РПЛ, который замыкает турнирную таблицу. Однако контракт с ним не подписывал.
22-летний Бахтияр находился в «Сочи» с января 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей.
Также полузащитник выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».
Зимой полузащитник также находился на просмотре в «Тоболе», но не подошел серебряному призеру КПЛ-2020.