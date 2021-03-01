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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего

Игрок зимой находился на просмотре в «Тоболе».

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Источник: РИА "Новости"

Казахстанский футболист Акмаль Бахтияров был отзаявлен «Сочи». Об этом сообщается на сайте РПЛ.

По данным источника, это случилось 25 февраля. В последнее время игрок находился в расположении «Тамбова», другого представителя РПЛ, который замыкает турнирную таблицу. Однако контракт с ним не подписывал.

Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний Бахтияр находился в «Сочи» с января 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей.

Также полузащитник выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».

Зимой полузащитник также находился на просмотре в «Тоболе», но не подошел серебряному призеру КПЛ-2020.

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