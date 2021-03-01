Клуб РПЛ отзаявил казахстанского нападающего

Казахстанский футболист Акмаль Бахтияров был отзаявлен «Сочи». Об этом сообщается на сайте РПЛ.

По данным источника, это случилось 25 февраля. В последнее время игрок находился в расположении «Тамбова», другого представителя РПЛ, который замыкает турнирную таблицу. Однако контракт с ним не подписывал.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

22-летний Бахтияр находился в «Сочи» с января 2019-го и за два года провел 11 неполных матчей.

Также полузащитник выступал за армянский «Ноа» и молодежный состав «Кайрата».