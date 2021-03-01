Слуцкий, капитанство в «Оренбурге» и сборная, или как Деспотович из запасного «Астаны» превратился в бомбардира РПЛ

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович оформил дубль в ворота московского «Спартака», принеся победу своей команде в первом матче после возобновления сезона РПЛ.

Экс-форвард «Астаны», «Кайрата», «Тобола» и «Жетысу» прямо сейчас входит в топ-4 лучших бомбардиров российского чемпионата. Корреспондент Vesti.kz выделил основные факторы, которые поспособствовали столь резкому прогрессу в игре форварда.

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В текущем розыгрыше Деспотович сыграл в 16 матчах РПЛ, проведя в общей сложности 1097 минут на поле (12 полных игр). За это время Джордже забил девять голов и отметился двумя голевыми передачами. Самое интересное, что впереди еще десять туров чемпионата, а Деспотович уже превзошел все свои показатели за прошедшие пять сезонов в РПЛ и КПЛ.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 28.02.2021, 14:00 Спартак 0 Рубин 2

В 18 матчах КПЛ-2015 Деспотович забил пять голов за «Жетысу», а еще восемь наколотил в составе «Кайрата». По итогам той кампании стал вторым бомбардиром в Казахстане, уступив лишь лидеру алматинцев — Жерару Гоу (22).

В 2016 году он провел 31 игру в КПЛ за «Астану», забив восемь мячей. В следующем сезоне было всего четыре гола за 23 матча в составах столичных и «Тобола». В 2018 году Джордже улучшил показатели, забив пять голов в 15 встречах, но до поистине крутой результативности так и не добрался.

Кампанию 2018/19 серб начал уже в России, где подписал контракт с «Оренбургом». Но в первом сезоне он, проведя 23 игры в чемпионате, забил всего четыре гола. Уже в следующем году Деспотович стал настоящим лидером команды, отметившись восемью голами в 20 матчах, а также примерив на себя капитанскую повязку. Перед началом сезона-2020/21 перебрался в «Рубин».

Почувствовал себя в клубе-аутсайдере

Играя за «Оренбург», Деспотовичу не было легко. Но выбора у нападающего не оказалось — было необходимо бороться. Если в первом сезоне он так и не сумел перестроиться под стиль и динамику РПЛ, то во втором почувствовал себя «своим». На него начали играть партнеры, он забивал, причем некоторые из мячей были на загляденье.



Все это добавляло форварду уверенности от матча к матчу. Он был тем игроком, за которого фанатам оренбуржцев было не стыдно, даже несмотря на не очень хорошие результаты. К сожалению, клуб вылетел в ФНЛ, но Деспотович стал только лучше, перебравшись в «Рубин».

Закалившись в команде-аутсайдере, Деспотовичу стало намного легче, когда он оказался в Казани, где футбол гораздо сильнее отодвинут от собственных ворот, а вокруг более высококлассные исполнители.

Доверие тренера

Немаловажную роль в успешном выступлении Деспотовича сыграл Леонид Слуцкий. Рулевой «Рубина» нашел для него наиболее подходящую роль на поле. Этого тренера слушают игроки, а он, в свою очередь, слышит подопечных. Деспотович играет на той позиции и по той тактике, которая подходит ему.

Он может быть не очень заметен на поле, но способен блеснуть реализацией, появившись в нужном месте в нужное время. При этом серба не назвать столбом и неуклюжим форвардом без техники, хотя в Казахстане многие болельщики позволяли себе именно такие слова в адрес будущего бомбардира РПЛ и игрока сборной Сербии.

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Форвард, которому 4 марта исполнится 29 лет, может пробить из любой позиции, помочь партнерам на флангах, включить скорость, зацепиться за мяч либо укрыть его корпусом. Еще он отлично прессингует и помогает обороне, включая ситуации при стандартных положениях. Слуцкий мотивирует Деспотовича без лишних слов, здесь вместо них достаточно лишь доверие тренера, которое невозможно не заметить.

Вызовы в сборную

Пока Деспотович все еще не дебютировал в футболке национальной команды, но уже вызывался в сборную. Это огромная мотивация для парня, который в 23 года отправился в Казахстан и, как многие полагали тогда, распрощался с надеждами на большую карьеру. Это стимулирует его еще больше. Сейчас немалое количество сербских болельщиков следят за РПЛ, а во многом этот интерес связан напрямую с Джордже.

Обретение лидерских качеств

Здесь еще одна отсылка из периода в «Оренбурге», где Джордже стал капитаном уже во время второго сезона. Этот опыт оказался очень полезным для легионера, который в Казахстане чаще был в тени более успешных игроков.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAhtnFDF2Jw/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Djordje Despotovic (@ddespot92)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Даже сейчас заметно, насколько возмужал и окреп Деспотович. Футболист не боится брать инициативу на себя, старается настраивать партнеров по команде и отлично ладит с коллективом. Он стал одной из главных звезд в «Рубине». Прямо сейчас, вероятно, Деспотович — один из наиболее узнаваемых игроков казанцев. Недавно он сыграл главную роль в ставшем популярным клубном видео команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/reel/CLZEiBnnglo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/reel/CLZEiBnnglo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/reel/CLZEiBnnglo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Рубин Казань ? Rubin Kazan (@fcrk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если раньше Деспотович был всего лишь одним из нескольких футболистов «Астаны», который может сыграть в нападении и заменить Джуниора Кабанангу, то сейчас от «старого» Джордже уже ничего не осталось. Он стал футболистом, который «живет игрой» все 90 минут матча, верит в свои силы и знает, что может прыгнуть еще выше своих имеющихся достижений. Сейчас он является той личностью, которой не был в клубах КПЛ.

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Своим примером Деспотович доказал, что, даже не являясь самым топовым игроком в Казахстане, можно стать одним из таковых уже на уровне РПЛ. Но все дается, безусловно, только через упорный труд. Ключевым в его карьере был двухлетний период в «Оренбурге», где он поверил в свои силы и потенциал, окончательно проявив себя на поле и показав свой характер.

Вполне вероятно, что если Джордже доиграет сезон на таком же высоком уровне, то уже следующим летом сможет перейти в еще более сильный клуб. И не факт, что он будет из РПЛ. С такими успехами есть все шансы подписать контракт с клубом из сильнейших чемпионатов Европы. В январе Деспотович написал в своем Instagram следующее: «Люблю футбол с каждым годом все больше и больше». Это становится все более заметным и, разумеется, не может не радовать.



Отметим, что в текущем сезоне Деспотович, забивший девять голов в РПЛ, делит третье место в списке бомбардиров со шведом Маркусом Бергом («Краснодар»). Опережают его лишь форварды «Зенита» — Артем Дзюба и Сердар Азмун, которые отличились по 11 раз. После 20 туров «Рубин» идет на девятом месте в турнирной таблице.