Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ

Возобновление чемпионата России стало стартом важного этапа карьеры сразу для нескольких игроков сборной Казахстана и продолжением для тех, кто уже обосновался в этой лиге. Корреспондент Vesti.kz резюмирует, как наши соотечественники провели матчи за «Ротор» и ЦСКА.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 19:00 Локомотив 2 ЦСКА 0

Бахтиер Зайнутдинов, «Локомотив» 2:0 ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана традиционно вышел в стартовом составе ЦСКА, только на сей раз Виктор Гончаренко изменил позицию игрока. Зайнутдинов был встроен в тройку центральных полузащитников вместе с Ильзатом Ахметовым и Константином Марадишвили. По оценкам Whoscored, казахстанец стал третьим среди игроков ЦСКА с показателем 6,8. При этом надо учитывать, что во втором тайме Зайнутдинов сменил позицию и перешел на левый фланг обороны. В целом два матча «армейцев» в новом году показали, что казахстанца все-таки намерены использовать в полузащите и это должно радовать не только игрока, но и тренерский штаб сборной Казахстана. Более точечная статистика Зайнутдинова в игре с «Локомотивом» такова: один удар, три фола, три фола на игроке, 59 передач (процент точности — 90), одна ключевая передача, 21 единоборство (процент выигранных — 57).

Марат Быстров, Ахмат 1:2 «Динамо»

К сожалению, казахстанский защитник остался в запасе и даже не вышел на замену. Следующий матч «Ахмат» проведет против ЦСКА в Москве.

Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, «Тамбов» 1:3 «Ротор»

Дебют казахстанских игроков в «Роторе» получился относительно успешным. Правда, есть некоторые нюансы. Юрий Логвиненко не попал в заявку на матч, поскольку получил повреждение еще на сборах. А вот Щеткин с Шомко вышли в основе «Ротора» против обескровленного «Тамбова».