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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов в полузащите, Шомко один из лучших, Быстров в запасе. Как сыграли казахстанцы в 20-м туре РПЛ

Экс-игроки «Астаны» дебютировали в новой лиге.

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Источник: РИА "Новости"

Возобновление чемпионата России стало стартом важного этапа карьеры сразу для нескольких игроков сборной Казахстана и продолжением для тех, кто уже обосновался в этой лиге. Корреспондент Vesti.kz резюмирует, как наши соотечественники провели матчи за «Ротор» и ЦСКА.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 20, 27.02.2021, 19:00

Локомотив2ЦСКА0

Бахтиер Зайнутдинов, «Локомотив» 2:0 ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана традиционно вышел в стартовом составе ЦСКА, только на сей раз Виктор Гончаренко изменил позицию игрока. Зайнутдинов был встроен в тройку центральных полузащитников вместе с Ильзатом Ахметовым и Константином Марадишвили. По оценкам Whoscored, казахстанец стал третьим среди игроков ЦСКА с показателем 6,8. При этом надо учитывать, что во втором тайме Зайнутдинов сменил позицию и перешел на левый фланг обороны. В целом два матча «армейцев» в новом году показали, что казахстанца все-таки намерены использовать в полузащите и это должно радовать не только игрока, но и тренерский штаб сборной Казахстана. Более точечная статистика Зайнутдинова в игре с «Локомотивом» такова: один удар, три фола, три фола на игроке, 59 передач (процент точности — 90), одна ключевая передача, 21 единоборство (процент выигранных — 57).

Марат Быстров, Ахмат 1:2 «Динамо»

К сожалению, казахстанский защитник остался в запасе и даже не вышел на замену. Следующий матч «Ахмат» проведет против ЦСКА в Москве.

Алексей Щеткин, Дмитрий Шомко, «Тамбов» 1:3 «Ротор»

Дебют казахстанских игроков в «Роторе» получился относительно успешным. Правда, есть некоторые нюансы. Юрий Логвиненко не попал в заявку на матч, поскольку получил повреждение еще на сборах. А вот Щеткин с Шомко вышли в основе «Ротора» против обескровленного «Тамбова».

Первый тайм для волгоградцев складывался непросто, в особенности для атаки «Ротора». Щеткин был мало задействован в игре и после перерыва Александр Хацкевич решил заменить экс-форварда «Астаны» на Камила Муллина. Во втором тайме «Ротор» перевернул ход игры и забил три мяча. Шомко отыграл качественный матч, эксперты отмечали, что он органично вписался в состав «Ротора», а Хацкевич выделил активные подключения Дмитрия в атаку. Хорошая игра подтвердилась и статистически, Шомко оказался в числе лучших по версии Whoscored, его оценка — 7,2, у Щеткина — 6,1. Любопытно, что сегодня, 1 марта, «Ротор» сыграет в Турции товарищеский матч против «Ордабасы» и тем самым продолжит подготовку к следующему матчу РПЛ.

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