КДК РФС рассмотрит инциденты с арбитрами с участием Гогниева и Николича
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Астахов.
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Астахов.
«Алания» в субботу на своем поле проиграла «Томи» в матче ФНЛ со счетом 2:3. По сообщениям СМИ, после матча произошла драка с участием обеих команд, а главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил судью в живот.
«Рассмотрим эпизоды в матче “Алания” — “Томь”. На заседание приглашены Гогниев, футболист (Хетаг) Хосонов и судейская бригада в полном составе», — сказал Григорьянц по телефону.
«Локомотив» в субботу в матче 20-го тура РПЛ дома победил ЦСКА со счетом 2:0. На 74-й минуте судья встречи Павел Кукуян удалил со скамейки запасных Николича.
«Также рассмотрим поведение тренера “Локомотива” Николича. Он тоже приглашен на заседание КДК. Оно состоится 3 марта», — добавил он.