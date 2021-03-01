Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10Косторная: слезы после шестого места
16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КДК РФС рассмотрит инциденты с арбитрами с участием Гогниева и Николича

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Астахов. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит поведение главных тренеров владикавказской «Алании» Спартака Гогниева и московского «Локомотива» Марко Николича в отношении арбитров, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Наверх
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

«Алания» в субботу на своем поле проиграла «Томи» в матче ФНЛ со счетом 2:3. По сообщениям СМИ, после матча произошла драка с участием обеих команд, а главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил судью в живот. Пресс-служба ФНЛ ранее сообщила РИА Новости, что все материалы об инциденте будут переданы в КДК РФС.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 20, 27.02.2021, 19:00

Локомотив2ЦСКА0

«Рассмотрим эпизоды в матче “Алания” — “Томь”. На заседание приглашены Гогниев, футболист (Хетаг) Хосонов и судейская бригада в полном составе», — сказал Григорьянц по телефону.

«Локомотив» в субботу в матче 20-го тура РПЛ дома победил ЦСКА со счетом 2:0. На 74-й минуте судья встречи Павел Кукуян удалил со скамейки запасных Николича.

«Также рассмотрим поведение тренера “Локомотива” Николича. Он тоже приглашен на заседание КДК. Оно состоится 3 марта», — добавил он.

Читайте также
 Туктамышева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Шикарный бросок Ови. Он догнал легенду НХЛ по голам на выезде
СМИ: Экс-президента «Барселоны» арестовали по делу о коррупции
Шарапову включили в топ-10 богатейших self-made женщин России
Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира
Рой Джонс высказался о решении Нурмагомедова завершить карьеру
Назван состав сборной России по биатлону на этап КМ в Нове-Место
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь