КДК РФС рассмотрит инциденты с арбитрами с участием Гогниева и Николича

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«Алания» в субботу на своем поле проиграла «Томи» в матче ФНЛ со счетом 2:3. По сообщениям СМИ, после матча произошла драка с участием обеих команд, а главный тренер владикавказцев Спартак Гогниев ударил судью в живот. Пресс-служба ФНЛ ранее сообщила РИА Новости, что все материалы об инциденте будут переданы в КДК РФС.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 20, 27.02.2021, 19:00 Локомотив 2 ЦСКА 0

«Рассмотрим эпизоды в матче “Алания” — “Томь”. На заседание приглашены Гогниев, футболист (Хетаг) Хосонов и судейская бригада в полном составе», — сказал Григорьянц по телефону.

«Локомотив» в субботу в матче 20-го тура РПЛ дома победил ЦСКА со счетом 2:0. На 74-й минуте судья встречи Павел Кукуян удалил со скамейки запасных Николича.