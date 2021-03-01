Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России
Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над волгоградским «Ротором» на
Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над волгоградским «Ротором» на
Счет был открыт на восьмой минуте, когда Рубен Бриджиду вышел один на один с вратарем и точно пробил. В концовке первого тайма увеличил преимущество Жоао Пауло. А на 71-й минуте точку во встрече поставил вышедший на замену Мирзад Механович.
Отметим, что участие в матче принял казахстанский защитник Дмитрий Шомко, который вышел на замену во втором тайме.
Напомним, что «Ротор» уже успел стартовать в РПЛ, победив «Тамбов» в 20-м туре. Эта игра стала дебютной для Шомко, а также форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина.