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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России

Шымкентский «Ордабасы» одержал победу над волгоградским «Ротором» на учебно-тренировочном сборе в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу казахстанской команды.

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Счет был открыт на восьмой минуте, когда Рубен Бриджиду вышел один на один с вратарем и точно пробил. В концовке первого тайма увеличил преимущество Жоао Пауло. А на 71-й минуте точку во встрече поставил вышедший на замену Мирзад Механович.

Отметим, что участие в матче принял казахстанский защитник Дмитрий Шомко, который вышел на замену во втором тайме.

Напомним, что «Ротор» уже успел стартовать в РПЛ, победив «Тамбов» в 20-м туре. Эта игра стала дебютной для Шомко, а также форварда сборной Казахстана Алексея Щеткина.

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