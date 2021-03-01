Клуб КПЛ разгромил самую казахстанскую команду России

Счет был открыт на восьмой минуте, когда Рубен Бриджиду вышел один на один с вратарем и точно пробил. В концовке первого тайма увеличил преимущество Жоао Пауло. А на 71-й минуте точку во встрече поставил вышедший на замену Мирзад Механович.