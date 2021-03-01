Ойонго в дебютном матче за «Краснодар» получил тяжелую травму и выбыл на 6 месяцев

Камерунский защитник вышел на замену на 33-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) 28 февраля, но был заменен в перерыве.

Как сообщает L'Équipe, 29-летний Ойонго порвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит шесть месяцев.