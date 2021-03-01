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21:28 (мск), источник: Sport24

Ойонго в дебютном матче за «Краснодар» получил тяжелую травму и выбыл на 6 месяцев

Новичок «Краснодар» Амбруаз Ойонго выбыл из строя на полгода из-за серьезной травмы колена, полученной в дебютном матче за российский клуб.

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Источник: vk.com/fckrasnodar

Камерунский защитник вышел на замену на 33-й минуте матча 20-го тура РПЛ с «Уралом» (2:2) 28 февраля, но был заменен в перерыве.

Как сообщает L'Équipe, 29-летний Ойонго порвал переднюю крестообразную связку левого колена и пропустит шесть месяцев.

Футболисту, которого «Краснодар» арендовал у «Монпелье» до конца сезона, в ближайшие дни будет сделана операция в Барселоне. Реабилитация будет проходить в Монпелье.

Краснодар
2:2
Первый тайм: 1:0
Урал
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