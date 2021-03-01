Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) Алексея Матюнина.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) Алексея Матюнина.
В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.
«Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как “Зенит” не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».