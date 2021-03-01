Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.02
Рома
Милан
12
Футбол. Зарубежный
28.02
Вильярреал
Атлетико
02
Футбол. Зарубежный
28.02
Марсель
Лион
11
Футбол. Зарубежный
2.03
Лацио
Торино
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
21:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча против «Зенита»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал работу главного арбитра матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2) Алексея Матюнина.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В моменте со вторым голом «Зенита» игроки питерцев быстро разыграли штрафной, хотя должны были сделать это по свистку, так как судья показал игроку «Ростова» желтую карточку.

«Начало игры — надо свистеть. Конец игры — надо свистеть. Игрок получил желтую карточку — надо свистеть. Это очевидно. Так как “Зенит” не выигрывал, то, видимо, он забыл об этом. Можно шутить на эту тему, но мне не особо весело. С чем может быть связана эта ошибка? Что в голове может быть?» — сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Зенит
2:2
Первый тайм: 0:1
Ростов
 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Впереди только Гретцки: Александр Овечкин догнал Айзермана
Российский лыжник сломал руку на тренировке на чемпионате мира
Россиянин завоевал второе золото на юниорском ЧМ по биатлону
Российский вратарь признан первой звездой недели в НХЛ
Матчи «Крыльев Советов» перенесут на другой стадион
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь