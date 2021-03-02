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09:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший тренер «Динамо» заявил о нежелании давать интервью женщинам

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев рассказал о нежелании давать интервью женщинам. Он заявил об этом в ходе беседы на канале «Футбольный Хейт» в YouTube.

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Источник: РИА "Новости"

По словам специалиста, он не верит в существование разбирающихся в футболе представительниц прекрасного пола. Кобелев также рассказал, что во время разговоров с журналистками по телефону интересуется, почему ему не позвонил мужчина.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом тренер отказался считать свое поведение сексизмом. «Каждый должен заниматься своим делом. Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание», — добавил специалист.

Кобелев возглавлял «Динамо» с 2006-го по 2010-й и с 2015 по 2016 год. В 2008-м тренер привел команду к бронзовым медалям чемпионата России. После второго ухода из московского клуба Кобелев не работал с профессиональными командами.

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