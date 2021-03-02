Бывший тренер «Динамо» заявил о нежелании давать интервью женщинам

По словам специалиста, он не верит в существование разбирающихся в футболе представительниц прекрасного пола. Кобелев также рассказал, что во время разговоров с журналистками по телефону интересуется, почему ему не позвонил мужчина.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--e30a6d5e8ec96c3106d0" data-vnd="e30a6d5e8ec96c3106d0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=e30a6d5e8ec96c3106d0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

При этом тренер отказался считать свое поведение сексизмом. «Каждый должен заниматься своим делом. Есть женский футбол, гимнастика, легкая атлетика, фигурное катание», — добавил специалист.