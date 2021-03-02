Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лацио
Торино
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Специя
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
1.03
Реал
Реал Сосьедад
11
Футбол. Зарубежный
1.03
Эвертон
Саутгемптон
10
Футбол. Кубок России
3.03
Уфа
Урал
Все события
Фоторепортажи
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
15Гол и радость Глушакова
12:30 (мск), источник: ТАСС

Федун пожелал скорейшего выздоровления перенесшему операцию Романцеву

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун пожелал скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды Олегу Романцеву, который перенес инфаркт и был прооперирован. Об этом Федун заявил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом, — сказал Федун. — Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное».

«Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. “Спартак” готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович», — добавил владелец московского клуба.

Романцеву 67 лет, вместе со «Спартаком» он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы — 1996 и чемпионата мира — 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

 Нурмагомедов рассказал, кто станет следующим российским чемпионом UFC
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Ждать ли сенсаций. Прогнозы на первый раунд Кубка Гагарина
Романцев надеется на скорую выписку из больницы после операции
На карьере россиянина в НХЛ поставили крест, он вернулся и забил
Без голов Капризова «Миннесоте» не видать лидерства в дивизионе
Групповой этап молодежного Евро пройдет без зрителей
Емельяненко заговорил о бое с рэпером
Крутые весенние кроссовки продают за полцены
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь