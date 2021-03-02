Федун пожелал скорейшего выздоровления перенесшему операцию Романцеву

«С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом, — сказал Федун. — Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное».

«Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. “Спартак” готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович», — добавил владелец московского клуба.