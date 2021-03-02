Три года назад «Газпром» пожалел денег на Соу. Теперь он забил два «Зениту»
Приди он раньше в РПЛ, мы вряд ли узнали бы Деспота. Причудливые переплетения судеб героев 20-го тура.
Приди он раньше в РПЛ, мы вряд ли узнали бы Деспота. Причудливые переплетения судеб героев 20-го тура.
Весной 2018-го футбольный клуб «Оренбург» после годичного отсутствия вернулся в
Звали парня Али Соу.
С 2013 года Соу числился в системе итальянского «Кьево», куда перебрался из родной Гамбии совсем молоденьким. В 18 — большая удача! — дебютировал в Серии А: вышел на замену против «Торино» и «Аталанты». Но эти два матча, 25 минут в общей сложности, так и остались единственным опытом Али в чемпионате Италии. Впоследствии «Кьево» ежегодно отправлял Соу
Но уж там развернулся! «26+6» в 43 матчах — приличная статистика для нападающего даже со скидкой на невысокий уровень местного футбола. Этот «невысокий уровень» не помешал «Скендербеу» пошуметь в Лиге Европы в 2017-м. Из родной Корчи с тремя очками албанцы не отпустили никого: сделали ничьи с «Янг Бойз» (1:1) и «Партизаном» (0:0) и грохнули «Динамо» Киев (3:2). Игра с украинцами нашему герою особенно удалась: при 1:1 головой сбросил мяч на пустые ворота нигерийскому напарнику Джеймсу (сейчас в «Габале»), а затем породисто реализовал выход один на один. В этих двух моментах игровые козыри Соу проявились в полной мере. Кстати, возглавлял динамовцев нынешний предводитель «Ротора» Хацкевич.
Менее чем через год за Соу пришёл «Оренбург». Тот как раз находился на очередном перепутье — между Албанией и Болгарией. Предложение положить конец надоевшим арендам и переехать на постоянку в РПЛ Али воспринял с воодушевлением. Дело оставалось за малым — выторговать игрока у «Кьево». А тот занял в отношении Соу непонятную позицию: не возвращать, но и не отпускать. Агенты оценивали сумму сделки в € 500 тыс., и «Оренбург», под РПЛ, готов был раскошелиться. Но в Италии, услышав магическое слово «Газпром», моментально задрали ценник в два раза — миллион! Потом вроде бы сбросили до 700 тысяч, но и столько за нападающего из Албании в руководстве российского клуба посчитали завышенной ценой. И поехал Соу снова в аренду, девятую по счёту. В ЦСКА. Только не московский, а софийский.
Вы спросите, при чём тут Деспотович? Так это абсолютно взаимосвязанные истории! В то время как «Оренбург» взывал к совести итальянских партнёров, Джордже депрессировал в Казахстане
С Деспотом «Оренбург» взлетел на рекордное седьмое место в РПЛ. Правда, с ним же затем и рухнул на 16-е. Но имя себе в России пробивной серб уже сделал. И, прощаясь с Оренбургом, наверняка знал, что будет востребован на рынке РПЛ. Предложения ЦСКА и «Рубина» это только подтвердили.
В конце концов условно бесплатному (агентских комиссий и подъёмных никто не отменял) Деспоту ЦСКА предпочёл 8-миллионного Гайча. Что из этого вышло, мы помним. Гайч, отметившись одним голом в
Соу в Болгарии тоже времени зря не терял. 46 голами в 97 играх ещё более повысил свою рыночную стоимость и нашёл новую любовь — в лице обворожительной болгарки Габриэлы Крекмановой (кто устоял бы перед такой красотой?).
А Россия от Соу никуда не делась, пускай и с задержкой в три года. «Ростов» прихватил футболиста в самом соку — в меру опытного, уверенного в себе и при этом не старого (26 лет), ещё априори ликвидного. И тот сразу выложил свои аргументы — воткнул два мяча чемпиону на его поляне!
Если так пойдёт и дальше, «Ростов» задолго до финиша сезона активирует опцию выкупа нападающего (уже у болгарского ЦСКА) — с тем, чтобы после перепродать намного дороже. Как Шомуродова, Мирзова, Зайнутдинова, Чернова и далее по списку. Местный менеджмент в этом деле знает толк.
… Если Соу не едет к Федотову, Федотов приедет к нему. Уже в следующем туре, в Ростов, вместе с «Сочи». Думаю, обоим будет приятно
Олег Лысенко