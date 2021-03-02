Черевченко вернулся к руководству «Химками»

«Химки» в субботу на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 2:1. Черевченко пропустил матч из-за недомогания, а руководил командой старший тренер Валерий Климов. При этом тест на коронавирус, который Черевченко сдал перед матчем, дал отрицательный результат.

«Красно-чёрные» начали подготовку к матчу с «Ротором». Входим в недельный цикл под руководством Игоря Геннадьевича, — говорится в сообщении.

Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 6.03.2021, 16:30 Ротор - Химки -