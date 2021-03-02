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20:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Черевченко вернулся к руководству «Химками»

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, пропустивший матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», вернулся к руководству командой, сообщается в официальном аккаунте подмосковного клуба в Twitter.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Химки» в субботу на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 2:1. Черевченко пропустил матч из-за недомогания, а руководил командой старший тренер Валерий Климов. При этом тест на коронавирус, который Черевченко сдал перед матчем, дал отрицательный результат.

«Красно-чёрные» начали подготовку к матчу с «Ротором». Входим в недельный цикл под руководством Игоря Геннадьевича, — говорится в сообщении.

Премьер-лига 2020/2021
Тур 21, 6.03.2021, 16:30

Ротор-Химки-

«Химки» после 20 туров занимают десятое место в таблице РПЛ с 28 очками. Встреча с «Ротором» пройдет 6 марта в Волгограде.

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