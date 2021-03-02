Черевченко вернулся к руководству «Химками»
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, пропустивший матч 20-го тура Российской
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко, пропустивший матч 20-го тура Российской
«Химки» в субботу на своем поле обыграли «Уфу» со счетом 2:1. Черевченко пропустил матч
«Красно-чёрные» начали подготовку к матчу с «Ротором». Входим в недельный цикл под руководством Игоря Геннадьевича, — говорится в сообщении.
«Химки» после 20 туров занимают десятое место в таблице РПЛ с 28 очками. Встреча с «Ротором» пройдет 6 марта в Волгограде.