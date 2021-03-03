«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
«Спартак» и «Локомотив» на клубных страницах в Twitter выразили соболезнования родным и близким комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.
«Спартак» и «Локомотив» на клубных страницах в Twitter выразили соболезнования родным и близким комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.
«Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — сообщается в заявлении «Локомотива».
Сегодня ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов.
«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», — подписала публикацию
В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне.
Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире