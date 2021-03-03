Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Уфа
Урал
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Ланс
Футбол. Зарубежный
21:00
Бернли
Лестер
Футбол. Зарубежный
21:00
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Кротоне
Футбол. Зарубежный
22:45
Беневенто
Верона
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Удинезе
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Лорьян
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
Монако
Футбол. Зарубежный
23:15
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
2.03
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
41
Футбол. Зарубежный
2.03
Ювентус
Специя
30
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
12:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

«Спартак» и «Локомотив» на клубных страницах в Twitter выразили соболезнования родным и близким комментатора Юрия Розанова, который скончался 3 марта в возрасте 59 лет.

Наверх

«Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — сообщается в заявлении «Локомотива».

Сегодня ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», — подписала публикацию пресс-служба красно-белых.

В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Русский вратарь не пропускает в НХЛ уже больше 3 часов
Юниор из России уничтожает соперников на ЧМ по биатлону
Панарин пропал. За него «Рейнджерс» тянут Бучневич и Шестеркин
Фанат Овечкина украл «сухарь» у русского вратаря Варламова в НХЛ
В Америке крутят видео жесткого удара русского хоккеиста
«Уфа» играет с «Уралом» в Кубке России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь