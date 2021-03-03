«Спартак» и «Локомотив» выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова

«Сегодня ушел из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов. Выражаем свои искренние соболезнования его родным и близким», — сообщается в заявлении «Локомотива».

Сегодня ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Альбертович Розанов.

«Ушел из жизни один из лучших комментаторов России Юрий Розанов. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне. Искренне соболезнуем семье Юрия Альбертовича, коллегам и благодарным слушателям, среди которых, конечно, были и мы сами», — подписала публикацию пресс-служба красно-белых.

В последние годы, несмотря на тяжёлую болезнь, он находил силы работать на высоком уровне.