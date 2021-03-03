Умер комментатор Юрий Розанов
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.
Комментатор «Матч ТВ» Юрий Розанов скончался 3 марта в возрасте 59 лет.
Об этом сообщили его коллеги.
«Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать», — написал у себя в Twitter Михаил Моссаковский.
«Альбертыч… Светлая память… Большой комментатор был. Столп профессии…» — написал в Twitter Георгий Черданцев.
Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире