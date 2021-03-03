Российская премьер-лига и Континентальная хоккейная лига почтят память Юрия Розанова

В среду стало известно о смерти Розанова на 60-м году жизни. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

«РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура Тинькофф-РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — говорится в сообщении.

Игры 21-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 марта. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что матчи Кубка Гагарина 3 марта также начнутся с минуты молчания в память о комментаторе.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ Плюс». В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, национальных первенств России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.