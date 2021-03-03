Российская премьер-лига и Континентальная хоккейная лига почтят память Юрия Розанова
ТАСС, 3 марта. Встречи 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 3 марта. Встречи 21-го тура Тинькофф — Российской
В среду стало известно о смерти Розанова на 60-м году жизни. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
«РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура
Игры 21-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 марта.
Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ Плюс». В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, национальных первенств России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.
В 2012 году он был награжден телевизионной премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» вместе с Сергеем Крабу за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными Канады и России, в котором выиграли россияне со счетом 5:3.