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13:37 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига и Континентальная хоккейная лига почтят память Юрия Розанова

ТАСС, 3 марта. Встречи 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду стало известно о смерти Розанова на 60-м году жизни. В январе 2019 года у него был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

«РПЛ выражает искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Юрия Альбертовича. Матчи 21-го тура Тинькофф-РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Альбертовиче», — говорится в сообщении.

Игры 21-го тура РПЛ пройдут с 6 по 8 марта. Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила, что матчи Кубка Гагарина 3 марта также начнутся с минуты молчания в память о комментаторе.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ Плюс». В начале карьеры он работал на хоккейных матчах, после чего стал комментировать футбол. Неоднократно работал на матчах чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, национальных первенств России, Англии, Италии, Испании. Также Розанов комментировал гандбол на летних Олимпийских играх.

В 2012 году он был награжден телевизионной премией ТЭФИ в номинации «спортивный комментатор/ведущий спортивной программы» вместе с Сергеем Крабу за репортаж с финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными Канады и России, в котором выиграли россияне со счетом 5:3.

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