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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Леонид Федун — о смерти Розанова: Это был один из лучших комментаторов

Владелец «Спартака» Леонид Федун в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о смерти легендарного комментатора Юрия Розанова.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Это был один из лучших комментаторов. Хочу выразить соболезнования его семье и близким. Он всегда позитивно комментировал матчи “Спартака”. В сердцах наших болельщиках память о нем останется», — сказал Федун «СЭ».

Розанов родился 12 июня 1961 года. Он начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». В последние годы комментатор практически не появлялся в эфире из-за болезни. В 2019 году Розанову диагностировали рак.

(Владимир Пушкарев).

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