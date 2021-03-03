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15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Галицкий сократил вложения в «Краснодар» до 1,21 миллиарда рублей

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вложил в «Краснодар» 1,21 миллиарда рублей в течение 2020 года, сообщает «РБ Спорт».

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14
фотографий

По информации источника, вложения бизнесмена сократились по сравнению с 2019 годом, в котором он вложил в клуб 1,556 миллиарда рублей. Сообщается, что выручка «Краснодара» за 2020 год составила 1,47 миллиарда рублей, что вдвое ниже, чем в 2019 году.

«Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 31 очком после 20 матчей.

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