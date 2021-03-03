Галицкий сократил вложения в «Краснодар» до 1,21 миллиарда рублей

По информации источника, вложения бизнесмена сократились по сравнению с 2019 годом, в котором он вложил в клуб 1,556 миллиарда рублей. Сообщается, что выручка «Краснодара» за 2020 год составила 1,47 миллиарда рублей, что вдвое ниже, чем в 2019 году.