Николич избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче против ЦСКА
В среду, 3 марта, состоялось заседание
В среду, 3 марта, состоялось заседание
«В соответствии со статьей 16 Дисциплинарного регламента РФС не применять к главному тренеру Николичу М. (ФК “Локомотив” г. Москва) дополнительную дисквалификацию, помимо автоматической», — говорится в заявлении на сайте РФС.
Таким образом, Николич должен будет пропустить одну игру. В 21-м туре «Локомотиву» предстоит сыграть на выезде против «Арсенала». Встреча состоится 8 марта, начало — 14.00 (мск).