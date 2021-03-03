ЦСКА предложил Онопко должность в новом клубном проекте
Бывший тренер армейцев Виктор Онопко может стать участником нового проекта, идея которого принадлежит руководству ЦСКА.
Бывший тренер армейцев Виктор Онопко может стать участником нового проекта, идея которого принадлежит руководству ЦСКА.
— Когда я находился в Испании, мне позвонил в Овьедо генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил прилететь в Москву, чтобы обсудить возможность участия в осуществлении новой программы по подготовке молодых игроков, — рассказал Онопко обозревателю «СЭ». — У клуба давно и достаточно успешно работает своя академия. Но чтобы расширить географию поиска и подготовки талантов, было принято решение открыть центры обучения юных футболистов еще в нескольких городах России. И сейчас вместе с Романом Юрьевичем мы обсуждаем возможные варианты в этом направлении.
— Какова ваша роль в этом проекте?
— Курировать его, подбирать квалифицированных специалистов по работе с ребятами, следить за совершенствованием
— В какой стадии находятся переговоры?
— Основная часть их позади. Осталось обсудить
— Выходит, что в самостоятельной тренерской профессии Онопко ставит точку?
— Скорее многоточие. Мечта вернуться в большой футбол остается со мной, о чем я поставил в известность тех, кто сделал мне это предложение. И надежд на ее осуществление я не теряю.
В конце декабря 2020-го стало известно, что Онопко покинул тренерский штаб