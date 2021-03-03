РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задержек по зарплате Мелкадзе
ТАСС, 3 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вновь запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает
ТАСС, 3 марта. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) вновь запретила «Тамбову» регистрировать новых игроков. Об этом сообщает
РФС удовлетворил заявление нападающего Георгия Мелкадзе о взыскании задолженности по зарплате с клуба.
«Тамбов» также должен будет перечислить игроку проценты за задержку выплат. После выполнения всех условий команда вновь получит право на регистрацию игроков.
В текущем сезоне «Тамбов» испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона Тинькофф — Российской