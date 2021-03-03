РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков из-за задержек по зарплате Мелкадзе

В текущем сезоне «Тамбов» испытывает финансовые проблемы: перед стартом второй части сезона Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) обсуждался вопрос о снятии команды с турнира, а многомесячные долги по зарплате в клубе превышают 150 млн рублей. В конце января губернатор Тамбовской области Александр Никитин заявил, что регион не может предоставить бюджетное финансирование клубу. 4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь. 19 февраля по итогам заседания комиссии по лицензированию РФС стало известно, что клуб продолжит выступать в чемпионате России.