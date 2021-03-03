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18:06 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист «Краснодара» Берг летом перейдет в «Гётеборг»

ТАСС, 3 марта. Нападающий российского футбольного клуба «Краснодар» Маркус Берг перейдет летом в шведский «Гётеборг» на правах свободного агента. Об этом сообщает газета Sportbladet.

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Источник: Reuters

Нынешний контракт шведского футболиста с «Краснодаром» действует до июня 2021 года.

По информации издания, руководство «Гётеборга» и 34-летний Берг достигли окончательной договоренности о подписании контракта на 2,5 года.

Берг выступает за «Краснодар» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи. Краснодарский клуб с 31 очком после 20 туров занимает восьмое место в Тинькофф — Российской премьер-лиге.

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