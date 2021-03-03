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22:21 (мск), источник: Sports.Ru

Игорь Гамула: Из-за Тедеско «Спартак» просто потерял полсезона

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Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мое мнение изначально было такое: раз собрался человек уходить, то надо сразу искать ему замену. Потому что сейчас начнутся качели: уйду — не уйду. Из-за такой неразберихи команда просто потеряет полсезона. Хоть “Спартак” и так его уже потерял, но хотя бы тогда готовились бы к следующему сезону. Непонятная ситуация».

«Как только он сказал первое слово про уход, нужно сразу было отпускать. Мое мнение такое. Ведь его никто не увольнял, это его решение покинуть команду», — сказал Гамула.

Источник — www.euro-football.ru

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