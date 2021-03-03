Игорь Гамула: Из-за Тедеско «Спартак» просто потерял полсезона

«Мое мнение изначально было такое: раз собрался человек уходить, то надо сразу искать ему замену. Потому что сейчас начнутся качели: уйду — не уйду. Из-за такой неразберихи команда просто потеряет полсезона. Хоть “Спартак” и так его уже потерял, но хотя бы тогда готовились бы к следующему сезону. Непонятная ситуация».