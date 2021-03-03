Игорь Гамула: Из-за Тедеско «Спартак» просто потерял полсезона
Все так?
Все так?
Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера «Спартака» Доминико Тедеско.
«Мое мнение изначально было такое: раз собрался человек уходить, то надо сразу искать ему замену. Потому что сейчас начнутся качели: уйду — не уйду.
«Как только он сказал первое слово про уход, нужно сразу было отпускать. Мое мнение такое. Ведь его никто не увольнял, это его решение покинуть команду», — сказал Гамула.
Источник — www.euro-football.ru