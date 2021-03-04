Перенесший операцию на сердце легендарный тренер «Спартака» Романцев переведен в обычную палату

67-летний Романцев был госпитализирован с инфарктом в начале недели. Ему была проведена операция. Состояние бывшего тренера оценивается как хорошее.

«Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование — оно покажет, на сколько я здесь остался.

Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь, — заявил Романцев, слова которого приводит ТАСС.

«Спартак» под руководством Романцева становился восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.