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14:36 (мск), источник: Sport24

Перенесший операцию на сердце легендарный тренер «Спартака» Романцев переведен в обычную палату

Бывший главный тренер московского Спартака и сборной России Олег Романцев, во вторник перенесший операцию на сердце, переведен из реанимации в обычную палату.

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Источник: РИА "Новости"

67-летний Романцев был госпитализирован с инфарктом в начале недели. Ему была проведена операция. Состояние бывшего тренера оценивается как хорошее.

«Ситуация идет на улучшение, завтра будет еще одно серьезное обследование — оно покажет, на сколько я здесь остался.

Только сейчас перевели из реанимации, как раз располагаюсь, — заявил Романцев, слова которого приводит ТАСС.

«Спартак» под руководством Романцева становился восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР.

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