В «Спартаке» рассказали, что будет, если Квинси Промеса осудят в Нидерландах

«Риски с уголовным делом мы нивелировали, на “Спартак” ни финансовые, ни юридические риски не распространяются. Договорились с “Аяксом”, что, в случае если по решению суда Промес не сможет исполнять свои трудовые обязанности, трансферное соглашение расторгается. И все запланированные выплаты просто не производятся», — сказал Мележиков в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.



В конце прошлого года стало известно об инциденте с участием Промеса, произошедшем в июле. Квинси побывал на семейной вечеринке, во время которой один гостей был серьёзно ранен и получил травму колена. Пострадавший обратился в полицию только осенью, после чего началось расследование. Промеса арестовали, а затем освободили. В настоящее время следствие продолжается.