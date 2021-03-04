«Бесхарактерная команда. Проблема в Галицком и его окружении»: Широков жестко раскритиковал «Краснодар»

«Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба. Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

Команда Краснодар

Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

Говорить и делать — две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов.