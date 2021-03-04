Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
18:50 (мск), источник: Sport24

«Бесхарактерная команда. Проблема в Галицком и его окружении»: Широков жестко раскритиковал «Краснодар»

Бывший футболист сборной России и «Краснодара» Роман Широков выступил с жесткой критикой в адрес краснодарского клуба и его владельца Сергея Галицкого.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это бесхарактерная команда, которая играет только тогда, когда все хорошо. Так было всю жизнь, так и осталось. Матчей, когда все против них, но они побеждали, не так много. Может быть, два за всю историю клуба. Все от руководства идет. Они все думают, что их кто-то по головке должен гладить и им красную дорожку расстилать. Так не бывает. Все это передается футболистам, никто через себя переступить не может.

Команда
Краснодар

Сергей Николаевич как-то сказал, что ему нужны голодные волки, а не хорошие ребята. Что-то я волков не вижу, все хорошо у людей. Супертоп, классно, атмосфера потрясающая. Там нужно гонять, как собак, голодных волков, тогда будет результат.

Говорить и делать — две большие разницы. Проблема в Галицком и его окружении. Либо вы переформатируете свое мировоззрение, либо постоянно вас будут гладить по головке, говорить, что не повезло. Ну не повезло, потратьте еще 100 миллионов.

То, что попали в Лигу чемпионов — хорошо. То, что третье место заняли — здорово. Но вы должны были стать чемпионами еще в 2016 году, а потом еще три чемпионата выиграть за пять лет, — цитирует Широкова «РБ Спорт».

 Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита»: «Адская ночь! Два суицидника!»
Жена русского футболиста попыталась покончить с собой после скандала с изменой мужа
Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на ЧМ
Переговоры Овечкина с «Вашингтоном» о новом контракте отложены
Яна Рудковская отреагировала на уход Косторной от Плющенко
BBC: два города рискуют лишиться игр Евро-2020
РУСАДА объяснило 10-летнюю дисквалификацию фигуристки Сотсковой
Влашич попал в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь