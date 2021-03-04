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19:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Влашич попал в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич занял третье место в списке самых дорогих футболистов, выступающих вне топ-5 чемпионатов, по версии портала Transfermarkt.

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Источник: Спорт РИА Новости

В рейтинг были включены только те игроки, которые выступают в лигах, не входящих в пятерку ведущих чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

Команда
ЦСКА
Первое место в списке занял бразильский форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес, стоимость которого оценивается в 36 миллионов евро.

Вторым стал его партнер по команде камерунский вратарь Андре Онана (36 млн), замкнул тройку лидеров Влашич, чья стоимость по версии портала составляет 30 миллионов евро.

Также в рейтинг вошли два футболиста петербургского «Зенита»: бразильский полузащитник Малком (24 млн) расположился на 14-й строчке, иранский форвард Сердар Азмун (23 млн) — 15-й.

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