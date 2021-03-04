Влашич попал в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг

В рейтинг были включены только те игроки, которые выступают в лигах, не входящих в пятерку ведущих чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

Команда ЦСКА

Первое место в списке занял бразильский форвард амстердамского «Аякса» Давид Нерес, стоимость которого оценивается в 36 миллионов евро.

Вторым стал его партнер по команде камерунский вратарь Андре Онана (36 млн), замкнул тройку лидеров Влашич, чья стоимость по версии портала составляет 30 миллионов евро.