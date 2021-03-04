Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:00
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
19:07 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Спартаке» рассказали о будущем Мирзова, Селихова, Гулиева и Ташаева

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов ответил на вопрос о дальнейшей судьбе полузащитников Аяза Гулиева, Александра Ташаева и Резиуана Мирзова и вратаря Александра Селихова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Гулиев и Ташаев долго не играли. До лета они первой команде не помогут, а дальше при новом тренере всё зависит от них. Мирзов ярко играет в “Химках”. Судя по всему, он вернётся, а дальше всё зависит уже от него и предложений, которые мы получим.

Селихов лечился полтора года. Ахилл — самая страшная травма в футболе. Там ещё был небольшой рецидив, поэтому лечение затянулось. Человеку просто нужно набрать форму. Опять же, летом всё в его руках», — сказал Попов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Пахомову и Григорию Телингатеру.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Ласточки золотые»: Вяльбе плакала после серебра девушек на ЧМ
Российские биатлонистки не попали в топ-5 в эстафете на этапе КМ
Олег Романцев: Врачи сказали, что счет шел на часы
BBC: два города рискуют лишиться игр Евро-2020
Влашич попал в тройку самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг
Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возвращения Косторной
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь