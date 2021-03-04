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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Врачи сказали, что счет шел на часы». Романцев — об операции на сердце и своем самочувствии

Самый титулованный тренер в истории «Спартака» рассказал «СЭ», как себя чувствует в больнице.

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Источник: Спорт-Экспресс

Напомним, что Романцев был госпитализирован 2 марта, после хирургического вмешательства он какое-то время провел в реанимации, но сейчас уже переведен в обычную палату.

— Перебирался из реанимации в отдельную палату, врачи дали добро на перевод, — объяснил Олег Иванович, почему не сразу откликнулся на звонок. — Теперь вот обживаюсь на новом месте. Условия здесь, в 51-й больнице, отличные: врачи — профессионалы, современное оборудование, заботливый персонал. Даже телевизор мне поставили. Так что теперь и футбол можно смотреть.

— А не запретят медики? После операции волноваться, наверное, ни к чему.

— Я свое на тренерской скамейке отволновался. К тому же надеюсь, что «Спартак» в этом чемпионате больше не даст для этого повода.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Значит, уже и навещать вас можно?

— А вот с этим проблема. Сегодня утром (в четверг. — Прим. А. Л.) приезжал брат Валерий с младшим сыном Валентином. Хотели повидаться и отдать все необходимое, что я не успел из дома захватить, когда увозила «Скорая». Но не получилось — в больнице карантин. Пришлось передавать через медсестер. Так что сейчас все общение только по телефону.

— Звонков много?

— Хватает. Постоянно на связи с женой, внучкой Алиной. Валерий Газзаев и Михаил Гершкович звонили, врачи, с которыми работал в «Спартаке» и сборной, — Юрий Васильков, Зураб Орджоникидзе. Все предлагали помощь, интересовались, что нужно. Спасибо им. Но пока у меня все есть. И самое главное — внимание докторов.

Команда
Спартак

— Что говорят медики по поводу дальнейшего пребывания в больнице?

— Сейчас идет процесс послеоперационного восстановления — капельницы, лекарства. А дальше, исходя из показателей, станут приниматься дальнейшие решения.

И я подумал, как порой высока цена этих врачебных вердиктов. Сразу вспомнилось утро понедельника и звонок Романцева, который рассказал, что у него жар, недомогание, боль в груди и тяжело дышать. Первая мысль — не дай бог ковид. А через час Олег Иванович уже из машины ошарашил — инфаркт! Дальше счет пошел на минуты: реанимация — операционная — снова реанимация. Набрав меня поздно вечером того дня, Романцев вспомнил, как после операции один из докторов сказал ему: «Еще бы пару часов промедления, и пришлось бы вас, Олег Иванович, везти не в больницу, а в другое место».

Хорошо то, что хорошо кончается. И не только потому, что так распорядилась судьба, — все дело в людях. Тех, кто пришел на помощь тренеру, — мчавшейся на Остоженку бригаде «Скорой», медиках, в чьих руках было его сердце на операционном столе. И всех тех, кто переживал за здоровье легендарного специалиста и просто хорошего человека — Олега Ивановича Романцева.

По его просьбе передаю всем им слова огромной благодарности за заботу и внимание.

Александр Львов

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