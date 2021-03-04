Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Интер
Футбол. Зарубежный
23:15
Ливерпуль
Челси
Футбол. Зарубежный
3.03
Страсбур
Монако
10
Футбол. Зарубежный
3.03
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
00
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
21:05 (мск), источник: Sport24

«Спартак» уже составил список кандидатов на должность главного тренера после ухода Тедеско

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал интервью, в котором рассказал, что красно-белые уже составили список кандидатов на должность главного тренера после ухода Доменико Тедеско. В конце прошлого года стало известно о намерении Тедеско покинуть «Спартак» по окончании нынешнего сезона.

Наверх
Источник: Sport24

«У нас нет кандидатов на замену Доменико по ходу сезона, но у нас есть кандидаты на должность главного тренера по окончании контракта Доменико.

Безусловно, в списке больше представителей из европейских чемпионатов. Селекционная служба проводит отбор и видеоаналитику по будущим кандидатам, чтобы сформировать шорт-лист.

У нас есть время, чтобы отобрать кандидатов и провести переговоры, чтобы потом тренер следил, вникал и обсуждал планы на лето. Мы можем это сделать в конце марта или начале апреля. Тут есть даже 2−2,5 месяца — вполне достаточно, — цитирует Мележикова «Чемпионат».

 Бывшая жена лучшего бомбардира «Зенита»: «Адская ночь! Два суицидника!»
Жена русского футболиста попыталась покончить с собой после скандала с изменой мужа
«Ласточки золотые»: Вяльбе плакала после серебра девушек на ЧМ
Российские биатлонистки не попали в топ-5 в эстафете на этапе КМ
Олег Романцев: Врачи сказали, что счет шел на часы
«Фиорентина» опять проиграла после выхода Кокорина (видео)
Глейхенгауз рассказал о финансовых нюансах возвращения Косторной
«Просто позорище»: Тихонов высказался об итогах женской эстафеты
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь