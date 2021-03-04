«Спартак» уже составил список кандидатов на должность главного тренера после ухода Тедеско
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал интервью, в котором рассказал, что
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков дал интервью, в котором рассказал, что
«У нас нет кандидатов на замену Доменико по ходу сезона, но у нас есть кандидаты на должность главного тренера по окончании контракта Доменико.
Безусловно, в списке больше представителей из европейских чемпионатов. Селекционная служба проводит отбор и видеоаналитику по будущим кандидатам, чтобы сформировать
шорт-лист.
У нас есть время, чтобы отобрать кандидатов и провести переговоры, чтобы потом тренер следил, вникал и обсуждал планы на лето. Мы можем это сделать в конце марта или начале апреля. Тут есть даже 2−2,5 месяца — вполне достаточно, — цитирует Мележикова «Чемпионат».