«Тамбов» начал получать деньги от Российской премьер-лиги и гасить долги по зарплате
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов» начал получать деньги от Российской
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов» начал получать деньги от Российской
«От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить», — сказала Коновалова, затруднившись назвать точные сроки погашения долгов перед бывшими игроками клуба, которые по этой причине обращались в Российский футбольный союз (РФС).
«Тамбов»
В 2021 году «Тамбов» провел два матча — в 1/8 финала Бетсити Кубка России клуб на выезде крупно проиграл московскому «Локомотиву» (0:3) и вылетел из турнира, а в 20-м туре РПЛ в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» (1:3). После 20 туров «Тамбов» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 13 очков. В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с «Динамо».