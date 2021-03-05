«Тамбов» начал получать деньги от Российской премьер-лиги и гасить долги по зарплате

«От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить», — сказала Коновалова, затруднившись назвать точные сроки погашения долгов перед бывшими игроками клуба, которые по этой причине обращались в Российский футбольный союз (РФС).

«Тамбов» из-за финансовых проблем зимой мог сняться с Тинькофф-РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию РФС 19 февраля — за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился — ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ.

25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств «Тамбову», которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

В 2021 году «Тамбов» провел два матча — в 1/8 финала Бетсити Кубка России клуб на выезде крупно проиграл московскому «Локомотиву» (0:3) и вылетел из турнира, а в 20-м туре РПЛ в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» (1:3). После 20 туров «Тамбов» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 13 очков. В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с «Динамо».