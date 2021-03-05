Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Шальке-04
Майнц
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
4.03
Ливерпуль
Челси
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
4.03
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур
01
Футбол. Зарубежный
4.03
Вест Бромвич Альбион
Эвертон
01
Все события
Фоторепортажи
15Гол и радость Глушакова
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
11:48 (мск), источник: ТАСС

«Тамбов» начал получать деньги от Российской премьер-лиги и гасить долги по зарплате

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов» начал получать деньги от Российской премьер-лиги (РПЛ) и гасить долги по заработной плате перед игроками. Об этом ТАСС заявила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«От РПЛ деньги поступают — как было договорено, все так и происходит. Долги по зарплате начали гасить», — сказала Коновалова, затруднившись назвать точные сроки погашения долгов перед бывшими игроками клуба, которые по этой причине обращались в Российский футбольный союз (РФС).

«Тамбов» из-за финансовых проблем зимой мог сняться с Тинькофф-РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию РФС 19 февраля — за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился — ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ.

25 февраля президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что выплата средств «Тамбову», которые клуб должен был получить по итогам сезона, будет происходить постепенно, а также отметил, что средства пойдут только на погашение долгов по зарплате и зарплату игроков.

В 2021 году «Тамбов» провел два матча — в 1/8 финала Бетсити Кубка России клуб на выезде крупно проиграл московскому «Локомотиву» (0:3) и вылетел из турнира, а в 20-м туре РПЛ в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» (1:3). После 20 туров «Тамбов» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 13 очков. В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Русский вратарь переписал историю клуба НХЛ
В «Спартаке» уже составили список кандидатов на замену Тедеско
Красивая русская история в НХЛ: Братья сыграли друг против друга
«Ливерпуль» проиграл на «Энфилде» пять раз подряд
Стал известен соперник «Барселоны» в финале Кубка Испании
Крутой матч Шестеркина в НХЛ закончился неприятной травмой
Российский боец Шлеменко ответил президенту UFC
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь