Гендиректор «Тамбова» заявила, что у клуба нет будущего в регионе

В начале февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов» (прежнее юридическое лицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Суд оставил без движения заявление о банкротстве клуба. Как говорится в определении суда, размер его кредиторской задолженности составляет более 536,8 млн рублей. 4 марта заявление о признании должника банкротом было принято к производству, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 14 апреля.

«Заявление первоначально было подано 1 февраля, но суд оставил его без движения, потому что некоторые действия мы не выполнили, — сказала Коновалова. — Нам дали срок для их устранения до 4 марта, мы все устранили и подали в суд сведения о том, что они устранены».

«В Тамбове у клуба точно нет никакого будущего, какое тут может быть будущее? Стадиона нет, мы об этом говорим уже который год. Каково будущее клуба? Если что-то изменится к концу сезона, значит будут озвучены какие-то планы, если не изменится, значит будем банкротиться дальше», — добавила гендиректор «Тамбова».

Собеседница агентства подчеркнула, что в вопросе банкротства «Тамбова» она действует в рамках закона. «Есть признаки банкротства, я обязана это сделать, — подчеркнула Коновалова. — У меня есть решение членов общего собрания ассоциации, есть протокол собрания, на котором было принято решение о подаче заявления о банкротстве. Естественно, нарушить указание высшего исполнительного органа я не могу — это я и делаю».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f48243634e0c1666fdf5" data-vnd="f48243634e0c1666fdf5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f48243634e0c1666fdf5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если что-то изменится и найдется источник финансирования для погашения текущих долгов и выступления в новом сезоне, значит все изменится. Заявление о банкротстве можно отозвать в любое время, как только появится документ, в котором будет говориться о том, что у клуба есть дальнейшее финансирование. Если финансирование появится, будем решать, где, как и кем играть», — резюмировала Коновалова.

Турнирное положение и возможное будущее «Тамбова»

«Тамбов» из-за финансовых проблем зимой мог сняться с РПЛ. Решение о том, что команда доиграет сезон, было принято на заседании комиссии по лицензированию Российского футбольного союза 19 февраля — за два дня до первого официального матча тамбовчан в 2021 году. В межсезонье состав команды обновился — ее покинуло большинство футболистов, им на смену пришли свободные агенты и игроки, которых в аренду на выгодных условиях отдали клубы РПЛ.

В 2021 году «Тамбов» провел два матча — в 1/8 финала Бетсити Кубка России клуб на выезде крупно проиграл московскому «Локомотиву» (0:3) и вылетел из турнира, а в 20-м туре РПЛ в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» (1:3). После 20 туров «Тамбов» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 13 очков. В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с «Динамо».