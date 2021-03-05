Гендиректор «Тамбова» заявила, что у клуба нет будущего в регионе
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов», выступающий в Тинькофф — Российской
МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб «Тамбов», выступающий в Тинькофф — Российской
В начале февраля ассоциация «Футбольный клуб «Тамбов» подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства «ФК «Тамбов» (прежнее юридическое лицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Суд оставил без движения заявление о банкротстве клуба. Как говорится в определении суда, размер его кредиторской задолженности составляет более 536,8 млн рублей. 4 марта заявление о признании должника банкротом было принято к производству, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании должника банкротом назначено на 14 апреля.
«Заявление первоначально было подано 1 февраля, но суд оставил его без движения, потому что некоторые действия мы не выполнили, — сказала Коновалова. — Нам дали срок для их устранения до 4 марта, мы все устранили и подали в суд сведения о том, что они устранены».
«В Тамбове у клуба точно нет никакого будущего, какое тут может быть будущее? Стадиона нет, мы об этом говорим уже который год. Каково будущее клуба? Если
Собеседница агентства подчеркнула, что в вопросе банкротства «Тамбова» она действует в рамках закона. «Есть признаки банкротства, я обязана это сделать, — подчеркнула Коновалова. — У меня есть решение членов общего собрания ассоциации, есть протокол собрания, на котором было принято решение о подаче заявления о банкротстве. Естественно, нарушить указание высшего исполнительного органа я не могу — это я и делаю».
«Если
«Тамбов»
В 2021 году «Тамбов» провел два матча — в 1/8 финала Бетсити Кубка России клуб на выезде крупно проиграл московскому «Локомотиву» (0:3) и вылетел из турнира, а в 20-м туре РПЛ в Саранске уступил волгоградскому «Ротору» (1:3). После 20 туров «Тамбов» продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице, в активе клуба 13 очков. В 21-м туре чемпионата России тамбовчане 7 марта в Москве сыграют с «Динамо».
26 февраля спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков заявлял ТАСС, что команда гарантированно доиграет сезон в РПЛ, а ясность в вопросе возможного переезда клуба в Саранск на постоянной основе наступит до середины апреля. По его словам, такой сценарий возможен, если за оставшееся время найдется инвестор, который будет заинтересован в «Тамбове» и сможет погасить его долги.