Матч «Спартак» — «Краснодар» и еще семь игр пройдут в 21-м туре чемпионата России

Все матчи 21-го тура начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. 3 марта стало известно о его смерти на 60-м году жизни. В январе 2019 года у Розанова был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.

В первом матче тура 6 марта ЦСКА на «ВЭБ-Арене» примет «Ахмат», игра начнется в 14:00 мск. Обе команды стартовали во второй части чемпионата России с поражений — армейцы на прошлой неделе на выезде проиграли «Локомотиву» (0:2), а грозненцы дома уступили «Динамо» (1:2). Хозяева поля перед субботней игрой занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на пять очков. Гости располагаются на 11-й строчке, в их активе 26 очков, отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп — Футбольной национальной лиги, составляет 13 очков.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 6.03.2021, 14:00 ЦСКА - Ахмат -

Команды подходят к субботней встрече в составах, далеких от оптимальных. ЦСКА будет вынужден обходиться без большой группы игроков основного состава, в которую помимо вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева входят защитники Бруно Фукс и Кирилл Набабкин, а также резервный голкипер Владислав Тороп, игрок обороны Игорь Дивеев, полузащитники Эмиль Бохинен и Иван Обляков. Четверо последних, как и Акинфеев, по неофициальной информации, заболели новой коронавирусной инфекцией. После поражения от «Локомотива» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не стал комментировать сообщения по этой теме, посоветовав журналистам читать сообщения на официальном сайте клуба, где сообщалось о том, что капитан красно-синих изолирован от команды из-за небольшого недомогания с признаками ОРВИ.

У «Ахмата» в субботу на поле не появится полузащитник Артем Тимофеев, который на прошлой неделе в игре с «Динамо» был удален с поля за две желтые карточки. Кроме того, главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, скорее всего, не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм вратаря Виталия Гудиева, а также защитников Зорана Нижича и Максима Ненахова.

Безголевая серия «Ахмата» в матчах против ЦСКА насчитывает 11 матчей, в 10 из которых грозненцы потерпели поражения с общим счетом 0:22; еще одна игра завершилась вничью (0:0). Среди победных матчей красно-синих выделяется встреча, состоявшаяся 10 сентября 2016 года — она стала первой официальной на «ВЭБ-Арене» и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0. В последний раз грозненцам удалось забить в матче против армейцев почти шесть лет назад — 7 марта 2015 года они дома проиграли со счетом 1:2. Команда из Чеченской Республики выиграла четыре из 28 матчей против ЦСКА, последний успех датирован 5 апреля 2008 года (1:0).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 6.03.2021, 16:30 Ротор - Химки -

Борьба за призовую тройку в Ростове-на-Дону

Также в субботу идущие десятыми «Химки» на выезде сыграют с занимающим 13-ю позицию волгоградским «Ротором», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В 20-м туре обе команды одержали победы — гости обыграли «Уфу» (2:1), а хозяева поля были сильнее «Тамбова» (3:1). В предстоящем матче за клуб из Московской области из-за дисквалификации не сыграют сразу три футболиста — полузащитники Илья Кухарчук и Александр Трошечкин, а также нападающий Мохамед Конате; по состоянию здоровья у химчан игру могут пропустить защитник Филип Дагерстоль, полузащитник Данил Казанцев, а также форварды Владимир Дядюн, Сенин Себаи и Александр Долгов. За волгоградскую команду из-за повреждений могут не сыграть полузащитник Юрий Логвиненко и нападающий Фламарион Джуниор.

В еще одном матче игрового дня занимающий пятую строчку «Ростов» дома встретится с идущим на третьем месте «Сочи», игра начнется в 19:00 мск. Обе команды начали выступление во второй части чемпионата достаточно успешно — дончане в Санкт-Петербурге ушли от поражения в игре с «Зенитом» (2:2), забив второй мяч в концовке встречи в меньшинстве, а сочинцы дома разгромили тульский «Арсенал» (4:0).

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 6.03.2021, 19:00 Ростов - Сочи -

Главные тренеры команд Валерий Карпин и Владимир Федотов в предстоящем матче не смогут выставить оптимальные составы. У «Ростова» из-за дисквалификаций игру пропустят защитник Максим Оспиенко и полузащитник Хорен Байрамян, также под вопросом участие в матче восстанавливающихся от травм игроков средней линии Кенто Хасимото, Матиаса Норманна и Павла Мамаева. «Сочи» будет вынужден обходиться без дисквалифицированного игрока обороны Кирилла Заики, а также полузащитников Ивелина Попова и Никиты Бурмистрова.

Субботняя игра станет четвертой в истории противостояния «Ростова» и «Сочи». Первая из них завершилась победой дончан со счетом 2:0, после чего дважды сильнее были сочинцы. В октябре 2020 года команда из Краснодарского края одержала победу со счетом 4:2, а в июне выиграла со счетом 10:1. Эта победа стала самой крупной в истории РПЛ, основной состав «Ростова» был на карантине из-за вспышки коронавируса в команде, а в заявку на матч попали футболисты молодежного клуба, чей средний возраст составлял 17,2 года, а стартовый состав оказался немного старше — 18 лет.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 7.03.2021, 19:00 Спартак - Краснодар -

Лихорадка «Спартака» и «Краснодара»

Центральным матчем тура по вывеске является встреча «Спартака» и «Краснодара» на «Открытие — Банк Арене», команды занимают четвертое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России. Матч пройдет в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Красно-белые проиграли четыре официальных матча подряд: в РПЛ они поочередно уступили «Сочи» (0:1), «Зениту» (1:3) и «Рубину» (0:2), а в 1/8 финала Бетсити Кубка России — московскому «Динамо» (0:2). Краснодарцы также проиграли три игры кряду, а также сыграли вничью: в 1/16 финала Лиги Европы они дважды уступили хорватскому «Динамо» из Загреба (2:3, 0:1), в Кубке России — «Сочи» (1:2), а в первой игре чемпионата страны после зимней паузы команда под руководством главного тренера Мурада Мусаева в меньшинстве ушла от поражения в домашней игре против «Урала» (2:2).

«Спартак» подходит к воскресному матчу с двумя потерями — из-за красной карточки, полученной в игре с «Рубином», на поле не появится полузащитник Роман Зобнин. Также красно-белые будут обходиться без главного тренера Доменико Тедеско, который продолжает отбывать трехматчевую дисквалификацию по итогам матча с «Сочи» (0:1), который прошел 12 декабря. Список потерь «Краснодара» выглядит более внушительно — из-за удаления в игре с «Уралом» в Москве не сыграет защитник Игорь Смольников. Также южанам не помогут восстанавливающиеся от травм вратарь Матвей Сафонов, защитники Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий, Кристиан Рамирес и Евгений Чернов, а также нападающий Маркус Берг.

Камерунец Амбруаз Ойонго — еще один игрок обороны краснодарцев, пришедший в клуб на правах аренды, провел за новую команду меньше 20 минут и был заменен. Агент игрока Адриен Дюран 4 марта сообщил изданию «Спорт-Экспресс» о том, что его клиент получил серьезную травму, выбыл на полгода и больше не сыграет за российскую команду, а после операции в Барселоне вернется во французский «Монпелье». Представитель футболиста отметил, что «Краснодар» выплатил Ойонго зарплату до конца сезона.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 7.03.2021, 16:30 Динамо - Тамбов -

2 марта был госпитализирован бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, который вместе с красно-белыми восемь раз выиграл чемпионат России, три раза — Кубок России, а также становился победителем чемпионата и Кубка СССР. 4 марта после операции на сердце из-за инфаркта он был переведен из реанимации в обычную палату. Ожидается, что сроки выписки 67-летнего специалиста станут известны 8 марта. Как сообщили ТАСС в «Спартаке» за три дня до матча против «Краснодара», игроки красно-белых выйдут на игру в специальных футболках в поддержку Романцева.

Также в воскресенье состоятся матчи «Урал» — «Уфа» и «Динамо» — «Тамбов». В первом из них, который начнется в 14:00 мск, сойдутся 12-я и 15-я команды чемпионата. 3 марта они уже встречались в 1/8 финала Кубка России, где победу со счетом 3:0 одержали уфимцы. Располагающиеся на шестой строчке бело-голубые примут испытывающий финансовые проблемы клуб из Тамбова, который занимает последнюю, 16-ю позицию в таблице РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 8.03.2021, 16:30 Рубин - Зенит -

«Зенит» в ожидании реванша в Казани

Действующий чемпион России и лидер чемпионата петербургский «Зенит» начал 2021 год неудачно, не сумев удержать домашнюю победу над «Ростовом» в большинстве — гол Али Соу в концовке принес соперникам сине-бело-голубых ничью. До этого команда под руководством главного тренера Сергея Семака вылетела из Кубка России, проиграв на своем поле тульскому «Арсеналу» (1:2). Идущий девятым казанский «Рубин» не смог пробиться в 1/8 финала национального кубка и планомерно готовился на сборах к гостевой игре против «Спартака». Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Намеченная на понедельник игра станет 41-й в истории противостояния «Зенита» и «Рубина». Преимущество команды из Санкт-Петербурга над соперником почти двукратное — 19 побед при 10 ничьих и 11 поражениях. При этом последняя игра между сине-бело-голубыми и казанцами, состоявшаяся на «Газпром Арене», завершилась победой гостей — 2:1.

«Рубин» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в матче против действующего чемпиона России будут обходиться без трех дисквалифицированных — защитника Силвие Бегича и полузащитников Оливера Абильдгора и Олега Шатова, и пяти травмированных — игроков обороны Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко, а также хавбеков Александра Зуева, Хван Ин Бома и Мицуке Сайто. Список потерь «Зенита» значительно короче — из-за травм сине-бело-голубые будут вынуждены обходиться без основного вратаря Михаила Кержакова и нападающего Малкома.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 8.03.2021, 14:00 Арсенал Т - Локомотив -

Также в Международный женский день в Туле «Арсенал» примет московский «Локомотив». Команды в турнирной таблице занимают 14-е и седьмое места соответственно, разрыв между ними составляет 17 очков. Хозяевам придется играть без дисквалифицированного защитника Александра Довбни. Список потерь гостей выглядит внушительнее не только с точки зрения количества игроков, но и их качества: 8 марта на поле из-за повреждений не смогут выйти пять игроков основного состава — защитники Владислав Игнатьев и Мурило, полузащитник Антон Миранчук, а также нападающие Зе Луиш и Федор Смолов.