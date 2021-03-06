Матч «Спартак» — «Краснодар» и еще семь игр пройдут в 21-м туре чемпионата России
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Матчи 21-го тура Тинькофф — Российской
МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Матчи 21-го тура Тинькофф — Российской
Все матчи 21-го тура начнутся с минуты молчания в память о спортивном комментаторе Юрии Розанове. 3 марта стало известно о его смерти на 60-м году жизни. В январе 2019 года у Розанова был диагностирован рак, в ноябре того же года он вернулся к работе, продолжая проходить лечение.
В первом матче тура 6 марта ЦСКА на «ВЭБ-Арене» примет «Ахмат», игра начнется в 14:00 мск. Обе команды стартовали во второй части чемпионата России с поражений — армейцы на прошлой неделе на выезде проиграли «Локомотиву» (0:2), а грозненцы дома уступили «Динамо» (1:2). Хозяева поля перед субботней игрой занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков и отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на пять очков. Гости располагаются на 11-й строчке, в их активе 26 очков, отрыв от зоны прямого вылета во второй по силе дивизион российского футбола, первенство Олимп — Футбольной национальной лиги, составляет 13 очков.
Команды подходят к субботней встрече в составах, далеких от оптимальных. ЦСКА будет вынужден обходиться без большой группы игроков основного состава, в которую помимо вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева входят защитники Бруно Фукс и Кирилл Набабкин, а также резервный голкипер Владислав Тороп, игрок обороны Игорь Дивеев, полузащитники Эмиль Бохинен и Иван Обляков. Четверо последних, как и Акинфеев, по неофициальной информации, заболели новой коронавирусной инфекцией. После поражения от «Локомотива» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не стал комментировать сообщения по этой теме, посоветовав журналистам читать сообщения на официальном сайте клуба, где сообщалось о том, что капитан
У «Ахмата» в субботу на поле не появится полузащитник Артем Тимофеев, который на прошлой неделе в игре с «Динамо» был удален с поля за две желтые карточки. Кроме того, главный тренер грозненцев Андрей Талалаев, скорее всего, не сможет рассчитывать на восстанавливающихся от травм вратаря Виталия Гудиева, а также защитников Зорана Нижича и Максима Ненахова.
Безголевая серия «Ахмата» в матчах против ЦСКА насчитывает 11 матчей, в 10 из которых грозненцы потерпели поражения с общим счетом 0:22; еще одна игра завершилась вничью (0:0). Среди победных матчей
Также в субботу идущие десятыми «Химки» на выезде сыграют с занимающим 13-ю позицию волгоградским «Ротором», стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. В 20-м туре обе команды одержали победы — гости обыграли «Уфу» (2:1), а хозяева поля были сильнее «Тамбова» (3:1). В предстоящем матче за клуб из Московской области
В еще одном матче игрового дня занимающий пятую строчку «Ростов» дома встретится с идущим на третьем месте «Сочи», игра начнется в 19:00 мск. Обе команды начали выступление во второй части чемпионата достаточно успешно — дончане в
Главные тренеры команд Валерий Карпин и Владимир Федотов в предстоящем матче не смогут выставить оптимальные составы. У «Ростова»
Субботняя игра станет четвертой в истории противостояния «Ростова» и «Сочи». Первая из них завершилась победой дончан со счетом 2:0, после чего дважды сильнее были сочинцы. В октябре 2020 года команда из Краснодарского края одержала победу со счетом 4:2, а в июне выиграла со счетом 10:1. Эта победа стала самой крупной в истории РПЛ, основной состав «Ростова» был на карантине
Центральным матчем тура по вывеске является встреча «Спартака» и «Краснодара» на «Открытие — Банк Арене», команды занимают четвертое и восьмое места в турнирной таблице чемпионата России. Матч пройдет в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Спартак» подходит к воскресному матчу с двумя потерями —
Камерунец Амбруаз Ойонго — еще один игрок обороны краснодарцев, пришедший в клуб на правах аренды, провел за новую команду меньше 20 минут и был заменен. Агент игрока Адриен Дюран 4 марта сообщил изданию «Спорт-Экспресс» о том, что его клиент получил серьезную травму, выбыл на полгода и больше не сыграет за российскую команду, а после операции в Барселоне вернется во французский «Монпелье». Представитель футболиста отметил, что «Краснодар» выплатил Ойонго зарплату до конца сезона.
2 марта был госпитализирован бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев, который вместе с
Также в воскресенье состоятся матчи «Урал» — «Уфа» и «Динамо» — «Тамбов». В первом из них, который начнется в 14:00 мск, сойдутся 12-я и 15-я команды чемпионата. 3 марта они уже встречались в 1/8 финала Кубка России, где победу со счетом 3:0 одержали уфимцы. Располагающиеся на шестой строчке
Действующий чемпион России и лидер чемпионата петербургский «Зенит» начал 2021 год неудачно, не сумев удержать домашнюю победу над «Ростовом» в большинстве — гол Али Соу в концовке принес соперникам
Намеченная на понедельник игра станет 41-й в истории противостояния «Зенита» и «Рубина». Преимущество команды из
«Рубин» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого в матче против действующего чемпиона России будут обходиться без трех дисквалифицированных — защитника Силвие Бегича и полузащитников Оливера Абильдгора и Олега Шатова, и пяти травмированных — игроков обороны Михаила Меркулова и Алексея Грицаенко, а также хавбеков Александра Зуева, Хван Ин Бома и Мицуке Сайто. Список потерь «Зенита» значительно короче —
Также в Международный женский день в Туле «Арсенал» примет московский «Локомотив». Команды в турнирной таблице занимают 14-е и седьмое места соответственно, разрыв между ними составляет 17 очков. Хозяевам придется играть без дисквалифицированного защитника Александра Довбни. Список потерь гостей выглядит внушительнее не только с точки зрения количества игроков, но и их качества: 8 марта на поле
Несмотря на то, что «Локомотив» является фаворитом, результаты последних гостевых матчей против «Арсенала» говорят в пользу туляков. У себя дома они не проигрывали железнодорожникам с апреля 2017 года — в трех последних встречах оружейники одержали три домашние победы с общим счетом 8:0. Общая статистика на стороне железнодорожников — семь побед при одной ничьей и четырех поражениях.