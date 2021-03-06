«Спартак» попробует зацепиться за тройку: в РПЛ стартует 21-й тур

Промес готов быть матадором

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 6.03.2021, 14:00 ЦСКА - Ахмат -

Команда Виктора Ганчаренко попробует реабилитироваться после поражения от московского «Локомотива» в прошлом туре (0:2). До конца неизвестно, кто будет защищать ворота армейцев в игре: Игорь Акинфеев пропустил матч прошлого тура из-за болезни, в воротах его заменил возвращенный из аренды из екатеринбургского «Урала» Илья Помазун. Сообщалось, что у Акинфеева, а также у Игоря Дивеева и Ивана Облякова был выявлен коронавирус, но официально эта информация не подтвердилась.

ЦСКА ведет борьбу за место в первой тройке. В одном очке от московского клуба находится «Сочи», в четырех — «Ростов». Эти клубы в предстоящем туре встретятся между собой. Обе команды неплохо начали вторую часть сезона: в прошлом туре сочинцы разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а ростовчане не проиграли «Зениту» в Санкт-Петербурге (2:2). Теперь одни из самых уважаемых российских тренеров Владимир Федотов и Валерий Карпин между собой определят, чья команда лучше готова.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 7.03.2021, 19:00 Спартак - Краснодар -

Еще один претендент на медали, расположившийся в таблице между «Сочи» и «Ростовом», — московский «Спартак». После обидного поражения от казанского «Рубина» (0:2) и нашумевшего скандала с игрой рукой Виктора Мозеса команда Доменико Тедеско примет дома еще один южный клуб — «Краснодар». Если «красно-белые» проиграют, это будет третье поражение в трех матчах после зимнего перерыва, и тогда можно будет объективно говорить о кризисе в столичном клубе.

««Краснодар» — это «быки»! Отлично, я готов быть матадором, — анонсировал игру недавно вернувшийся в «Спартак» Куинси Промес.

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Возьмет ли «Урал» реванш у «Уфы»?

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 8.03.2021, 16:30 Рубин - Зенит -

У всех команд в верхней части таблицы есть хороший шанс сократить отрыв от лидера чемпионата «Зенита». Петербуржцы в 21-м туре будут гостить в Казани, их ждет встреча с местным «Рубином». Сергея Семака и его команду ждет непростая игра: мало того, что условия будут не самыми приятными (отрицательная температура, снегопад и неидеальный газон), так еще и «Рубин» — одна из самых прогрессирующих команд чемпионата. Казанцы только что обыграли «Спартак», и эта победа не выглядела случайной.

Хороший шанс подтянуться к группе лидеров имеет и московское «Динамо». В воскресенье «бело-голубые» примут главного ньюсмейкера этой зимы — «Тамбов». «Волки», с трудом спасенные РПЛ, вряд ли наберут много очков в весенней части сезона. Что до «Динамо», то команда Сандро Шварца является безусловным фаворитом игры. Любой иной результат, кроме уверенной победы москвичей, будет считаться суперсенсацией.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 21, 8.03.2021, 14:00 Арсенал Т - Локомотив -

В гости к «Арсеналу» в Тулу приедет московский «Локомотив». «Железнодорожники» должны закрепить успех после победы над ЦСКА в дерби, если хотят подняться выше в таблице. Небольшая сложность для «Локо» — отсутствие на скамейке главного тренера Марко Николича. В игре с ЦСКА он был удален за споры с судьей Павлом Кукуяном и дисквалифицирован на один матч чемпионата.