«Спартак» попробует зацепиться за тройку: в РПЛ стартует 21-й тур
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Матчем в Москве между ЦСКА и грозненским «Ахматом» стартует 21-й тур Российской
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Александр Рогулев. Матчем в Москве между ЦСКА и грозненским «Ахматом» стартует 21-й тур Российской
Команда Виктора Ганчаренко попробует реабилитироваться после поражения от московского «Локомотива» в прошлом туре (0:2). До конца неизвестно, кто будет защищать ворота армейцев в игре: Игорь Акинфеев пропустил матч прошлого тура
ЦСКА ведет борьбу за место в первой тройке. В одном очке от московского клуба находится «Сочи», в четырех — «Ростов». Эти клубы в предстоящем туре встретятся между собой. Обе команды неплохо начали вторую часть сезона: в прошлом туре сочинцы разгромили тульский «Арсенал» (4:0), а ростовчане не проиграли «Зениту» в
Еще один претендент на медали, расположившийся в таблице между «Сочи» и «Ростовом», — московский «Спартак». После обидного поражения от казанского «Рубина» (0:2) и нашумевшего скандала с игрой рукой Виктора Мозеса команда Доменико Тедеско примет дома еще один южный клуб — «Краснодар». Если «красно-белые» проиграют, это будет третье поражение в трех матчах после зимнего перерыва, и тогда можно будет объективно говорить о кризисе в столичном клубе.
««Краснодар» — это «быки»! Отлично, я готов быть матадором, — анонсировал игру недавно вернувшийся в «Спартак» Куинси Промес.
У всех команд в верхней части таблицы есть хороший шанс сократить отрыв от лидера чемпионата «Зенита». Петербуржцы в 21-м туре будут гостить в Казани, их ждет встреча с местным «Рубином». Сергея Семака и его команду ждет непростая игра: мало того, что условия будут не самыми приятными (отрицательная температура, снегопад и неидеальный газон), так еще и «Рубин» — одна из самых прогрессирующих команд чемпионата. Казанцы только что обыграли «Спартак», и эта победа не выглядела случайной.
Хороший шанс подтянуться к группе лидеров имеет и московское «Динамо». В воскресенье «бело-голубые» примут главного ньюсмейкера этой зимы — «Тамбов». «Волки», с трудом спасенные РПЛ, вряд ли наберут много очков в весенней части сезона. Что до «Динамо», то команда Сандро Шварца является безусловным фаворитом игры. Любой иной результат, кроме уверенной победы москвичей, будет считаться суперсенсацией.
В гости к «Арсеналу» в Тулу приедет московский «Локомотив». «Железнодорожники» должны закрепить успех после победы над ЦСКА в дерби, если хотят подняться выше в таблице. Небольшая сложность для «Локо» — отсутствие на скамейке главного тренера Марко Николича. В игре с ЦСКА он был удален за споры с судьей Павлом Кукуяном и дисквалифицирован на один матч чемпионата.
Также в туре пройдут два матча между командами из нижней половины таблицы. В субботу встретятся волгоградский «Ротор» и подмосковные «Химки», а в воскресенье — екатеринбургский «Урал» и «Уфа». Интересно, что два последних клуба только что встречались в Кубке России, и там команда из Башкортостана уверенно выиграла — 3:0. Посмотрим, сможет ли «Урал» взять реванш за этот разгром, играя на глазах у своих болельщиков.