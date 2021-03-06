Какой была свадьба Дениса и Дарьи Глушаковых: друзей жениха избили, а платье невесты раскритиковали

«Познакомились в парке после моего выпускного. Денис шел навстречу, у меня упали лямки на платье, а он напросился помочь…» — вспоминала свое знакомство с будущим мужем Дарья Глушакова.

Впервые Дарья и Денис встретились в 2008 году — в родном для обоих городе Ростовской области Миллерово. Вскоре между ними вспыхнул роман, а уже в 2009 году 22-летний футболист и 18-летняя девушка запланировали свадьбу.

Влюбленные назначили торжество на 19 июня. Свадьбу решили справить в Ростове-на-Дону.

За платьем Дарья специально ездила в Москву. Однако ее праздничный наряд все равно не понравился поклонникам. В комментариях под свадебными фотографиями они буквально разнесли платье невесты.

Маша Шадская: «Платье просто кошмарное !»

Dolores Nikolskaya: «Более ужасного свадебного платья, чем у Даши, я не видела».

Ирина Майорова: «Вкус отсутствует. Соглашусь со всеми, платье ужасное».

День бракосочетания начался с традиционного выкупа невесты. Денис приехал за Дарьей и подарил ее племяннику велосипед, а младшей сестре — пупса. После влюбленные на шикарном белом лимузине отправились в ЗАГС.

Там их уже дожидались почетные гости — футболисты «Локомотива» Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, а также динамовец Дмитрий Комбаров. В присутствии собравшихся влюбленные обменялись кольцами и официально стали мужем и женой.

После непродолжительной поездки по городу и нескольких фотосессий молодожены вместе с гостями отправились в ресторан на левый берег Дона. Там они приняли подарки, а затем устроили гулянку, которая закончилась лишь глубоко за полночь.

Разумеется, без приключений свадьба в Ростове-на-Дону не обошлась. Друзья Дениса Билялетдинов и Сычев на второй день гуляний умудрились вляпаться в неприятности.

«Мы заселились в гостинице. На второй день ребята отдыхали, а я как старший за ними следил. Ну они решили играть в футволлей с ударами через себя в бассейн. Не всем это понравилось: брызги летят, все дела», — вспоминал тот день Сычев.

Чуть подробнее о инциденте рассказал Билялетдинов.

«На второй день мы хотели отоспаться, но нам не дали. Все эти ростовские истории: пиво, раки. Мы опоздали, нас начали штрафовать самогоном из грелки. Ну, мы вернулись часа в четыре в отель и начали безобразничать возле бассейна. Брызги летели во все стороны. Вдруг серьезный дядя борцовской фигуры подошел. Ну он слово за слово — и бум! Я еле успел уклониться — его кулак мне бровь зацепил. Затем я попытался сам ударить и упал в стулья. Пока встал, вижу: он Сыча схватил борцовским приемом и через себя бросил. В общем, в одиночку нас размотал».

К счастью, в той потасовке никто не пострадал, да и торжество она вовсе не испортила. Наоборот, гости признавались, что та свадьба оказалась одной из самых атмосферных в их жизни.

В браке у Дениса и Дарьи родились две дочери — Валерия и Александра.