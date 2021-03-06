Игорь Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд

В воротах «армейцев» будет стоять Илья Помазун, досрочно вернувшийся из аренды в «Урале».



Напомним, Акинфеев пропустил матч 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоялся 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:0. Тогда пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.