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13:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Игорь Акинфеев пропустит второй матч ЦСКА подряд

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не попал в заявку московского клуба на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».

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Источник: РИА "Новости"

В воротах «армейцев» будет стоять Илья Помазун, досрочно вернувшийся из аренды в «Урале».

Напомним, Акинфеев пропустил матч 20-го тура чемпионата России с «Локомотивом», который состоялся 27 февраля на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:0. Тогда пресс-служба ЦСКА сообщила, что Акинфеев почувствовал небольшое недомогание с признаками ОРВИ.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

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