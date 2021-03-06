«Ротор» — «Химки»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск. «Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе. Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион. «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.