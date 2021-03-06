«Ротор» — «Химки»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Химок» на матч 21-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Химок» на матч 21-го тура Российской
Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск.
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.
Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.
Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из