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16:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ротор» — «Химки»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ротора» и «Химок» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдёт на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Начало — в 16:30 мск.

«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Гогуа, Шомко, Песегов, Макаров, Жигулёв, Кипиани, Маевский, Давиташвили, Понсе.

Запасные: Обухов, Репин, Байрыев, Кверквелия, Степанов, Алейник, Серченков, Медведь, Арабидзе, Муллин, Фламарион.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Камышев, Дагерстол, Глушаков, Могилевец, Мирзов, Боженов.

Запасные: Хомич, Генералов, Логашов, Тихонов, Жумабеков, Алиев, Глушенков.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сереем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты — Роман Усачев и Дмитрий Березнев (оба — Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков.

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