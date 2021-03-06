Какой же монстр Рондон! Забил первый гол за ЦСКА, выдал ассист на Влашича и раздавил «Ахмат»
Вернулся, чтобы править.
Вернулся, чтобы править.
На адаптацию в России у венесуэльца ушло ровно два матча.
Рондона презентовали в ЦСКА в кубковом матче с хабаровским СКА (2:0). Через неделю Саломон вышел в основе против «Локомотива», но снова не забил. И попал под первую критику после возвращения в
С «Ахматом» венесуэлец раскрылся по полной: набрал 1+1 и был признан лучшим игроком матча.
За 10 минут до перерыва Рондон расчехлил пушку: сначала пробил в штангу, а через минуту вколотил первый гол за ЦСКА с пенальти (Нижич после скидки Фернандеса сыграл рукой).
Это первый гол Саломона с точки за все время, проведенное в Европе. Страйкер не исполнял 11-метровые ни в Испании, ни в Англии, ни за «Рубин» с «Зенитом». А в ЦСКА роль пенальтиста взял после промаха Влашича в Черкизово.
В начале второго тайма Рондон соорудил еще один гол: поборолся с Ненаховым, выиграл верх у Семенова с Исмаэлом и головой скинул на Влашича, который вогнал мяч с лета.
Игроки «Ахмата» требовали отменить гол
— Фола там не было, нормальная борьба, — объяснил Sport24 бывший судья, основатель
Андрей Талалаев не согласен.
— Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но на мой взгляд, был фол.
В концовке Рондон уступил место на поле Чалову, а после финального свистка получил приз MVP матча.
— Считаю, мы должны использовать Саломона лучше, — резюмировал Гончаренко. — Учитывая его качества, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, что от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах. А гол плюс пас — то, что нужно от нападающего.
ЦСКА сократил отставание от «Зенита» до двух очков, но у питерцев в запасе игра с «Рубином». У «Ахмата» второе поражение подряд, 11-е место и 0 ударов в створ ворот Помазуна.