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16:52 (мск), источник: Sport24

Какой же монстр Рондон! Забил первый гол за ЦСКА, выдал ассист на Влашича и раздавил «Ахмат»

Вернулся, чтобы править.

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Источник: РИА "Новости"

На адаптацию в России у венесуэльца ушло ровно два матча.

Рондона презентовали в ЦСКА в кубковом матче с хабаровским СКА (2:0). Через неделю Саломон вышел в основе против «Локомотива», но снова не забил. И попал под первую критику после возвращения в Премьер-лигу. Валерий Газзаев назвал Рондона «стоячим форвардом», а Владимир Быстров уверял, что венесуэлец ни в чем не превосходит Федора Чалова.

С «Ахматом» венесуэлец раскрылся по полной: набрал 1+1 и был признан лучшим игроком матча.

За 10 минут до перерыва Рондон расчехлил пушку: сначала пробил в штангу, а через минуту вколотил первый гол за ЦСКА с пенальти (Нижич после скидки Фернандеса сыграл рукой).

Это первый гол Саломона с точки за все время, проведенное в Европе. Страйкер не исполнял 11-метровые ни в Испании, ни в Англии, ни за «Рубин» с «Зенитом». А в ЦСКА роль пенальтиста взял после промаха Влашича в Черкизово.

В начале второго тайма Рондон соорудил еще один гол: поборолся с Ненаховым, выиграл верх у Семенова с Исмаэлом и головой скинул на Влашича, который вогнал мяч с лета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки «Ахмата» требовали отменить гол из-за возможного фола на Ненахове (Шелия даже получил желтую за разговоры), плюс ВАР проверял возможный офсайд. Но мяч засчитали: контакт Саломона с Ненаховым признали игровым эпизодом, а вне игры не было из-за того, что защитник «Ахмата» продолжал лежать на газоне и участвовал в эпизоде.

— Фола там не было, нормальная борьба, — объяснил Sport24 бывший судья, основатель телеграм-канала «Але, рэф!» Илья Обломов. — Сиденков всю игру дает бороться, и этот уровень борьбы повлиял на то, что здесь нет нарушения. Команды играли нормально. Я не думаю, что на Ненахове был какой-то фол. Соответственно, гол чистый, офсайда не было. Выбивать мяч никто не был обязан, и судья не обязан был останавливать игру, потому что там не было никакого жесткого фола, который мог серьезно повлиять на физическое состояние игрока. Принципы fair-play должны соблюдать сами игроки.

Андрей Талалаев не согласен.

— Рекомендую пересмотреть момент с голом. Рондон хороший силовой нападающий, но на мой взгляд, был фол.

В концовке Рондон уступил место на поле Чалову, а после финального свистка получил приз MVP матча.

Источник: РИА "Новости"

— Считаю, мы должны использовать Саломона лучше, — резюмировал Гончаренко. — Учитывая его качества, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, что от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах. А гол плюс пас — то, что нужно от нападающего.

ЦСКА сократил отставание от «Зенита» до двух очков, но у питерцев в запасе игра с «Рубином». У «Ахмата» второе поражение подряд, 11-е место и 0 ударов в створ ворот Помазуна.

ЦСКА
2:0
Первый тайм: 1:0
Ахмат
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