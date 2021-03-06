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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рондон высказался о своем будущем в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Саломон Рондон прокомментировал свое будущее в московском клубе.

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Источник: Спорт-Экспресс

6 марта в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0) форвард забил свой дебютный гол за армейцев. Венесуэлец реализовал пенальти на 38-й минуте встречи.

— Что-то известно о вашем будущем в ЦСКА?

— Я не знаю. Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол. Посмотрим, что будет дальше. Трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре (Севастиан Терлецкий).

31-летний Рондон перешел в московскую команду на правах аренды до конца текущего сезона из «Далянь Ифан» 15 февраля 2021 года.

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