Рондон высказался о своем будущем в ЦСКА

— Я не знаю. Мне нравится в ЦСКА, сегодня я забил свой первый гол. Посмотрим, что будет дальше. Трудно сказать что-то сейчас. Прошло только три недели, я сыграл три игры. Сейчас я сконцентрирован на своей игре (Севастиан Терлецкий).