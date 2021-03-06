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18:44 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 6 марта. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Химки» не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз «Химки» потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» (0:2). Также «Химки» прервали серию «Ротора» из трех побед в чемпионате страны.

Матч первого круга между командами также завершился вничью — 1:1. В турнирной таблице «Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков, «Химки» с 29 очками идут 10-ми. В предыдущем сезоне команды играли во втором по силе дивизионе.

В следующем туре «Ротор» 13 марта в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Химки» 12 марта примут «Ростов».

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Ротор
0:0
Первый тайм: 0:0
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