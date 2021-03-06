«Ротор» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 6 марта. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 6 марта. Волгоградский «Ротор» сыграл вничью с подмосковными «Химками» со счетом 0:0 в домашнем матче 21-го тура Тинькофф — Российской
«Химки» не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз «Химки» потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» (0:2). Также «Химки» прервали серию «Ротора» из трех побед в чемпионате страны.
Матч первого круга между командами также завершился вничью — 1:1. В турнирной таблице «Ротор» занимает 13-е место, набрав 18 очков, «Химки» с 29 очками идут 10-ми. В предыдущем сезоне команды играли во втором по силе дивизионе.
В следующем туре «Ротор» 13 марта в гостях сыграет с екатеринбургским «Уралом», «Химки» 12 марта примут «Ростов».