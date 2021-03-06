«Ротор» и «Химки» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Химки» не проигрывают в чемпионате России на протяжении восьми матчей, одержав в этих встречах шесть побед и дважды сыграв вничью. В последний раз «Химки» потерпели поражение в РПЛ 1 ноября 2020 года, тогда команда на своем поле проиграла петербургскому «Зениту» (0:2). Также «Химки» прервали серию «Ротора» из трех побед в чемпионате страны.