«Ротор» с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ
Команда продолжает оставаться на 13-м месте.
Команда продолжает оставаться на 13-м месте.
Футболисты волгоградского «Ротора» на своем поле сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Волгограде завершилась со счетом 0:0.
В старте у «Ротора» вышел защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко, который отыграл весь матч.
Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин не попали в заявку
Для Шомко это второй матч в РПЛ за «Ротор». Оба он играх отыграл со старта и до финального свистка.
«Ротор» набрал 18 очков и продолжает занимать 13-е место в РПЛ.
Следующий матч команда Шомко, Логвиненко и Щеткина проведет 13 марта на выезде против екатеринбургского «Урала».