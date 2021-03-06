«Ротор» с футболистом сборной Казахстана в составе набрал очки в матче РПЛ

Футболисты волгоградского «Ротора» на своем поле сыграли вничью с подмосковными «Химками» в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Волгограде завершилась со счетом 0:0.

В старте у «Ротора» вышел защитник сборной Казахстана по футболу Дмитрий Шомко, который отыграл весь матч.

Юрий Логвиненко и Алексей Щеткин не попали в заявку из-за травм.

Для Шомко это второй матч в РПЛ за «Ротор». Оба он играх отыграл со старта и до финального свистка.

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«Ротор» набрал 18 очков и продолжает занимать 13-е место в РПЛ.