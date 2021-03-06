«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

На 40-й минуте мяч влетел в ворота хозяев от защитника «Сочи» Ивана Миладиновича. Гол не был засчитан
«Ростов» прервал победную серию «Сочи» в РПЛ, которая составляла четыре матча. В предыдущий раз подопечные Владимира Федотова не смогли выиграть в чемпионате 29 ноября 2020 года, уступив в гостях екатеринбургскому «Уралу» (0:1).
В турнирной таблице «Ростов» занимает пятое место, набрав 34 очка, «Сочи» с 37 очками идет третьим.
В следующем туре команда под руководством Валерия Карпина 12 марта в гостях сыграет с подмосковными «Химками», а сочинский клуб 14 марта на выезде встретится с московским «Локомотивом».