Матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА пройдет 25 апреля
ТАСС, 6 марта. Встреча 27-го тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 6 марта. Встреча 27-го тура Тинькофф — Российской
РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата и Бетсити — Кубка России сезона-2020/21. В частности, матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» пройдет 11 апреля, «Краснодар» в 26-м туре примет «Зенит» 17 апреля, в 28-м туре «Зенит» 2 мая на своем поле встретится с «Локомотивом», в 29-м туре 8 мая состоятся матчи «Локомотив» — «Динамо» и ЦСКА — «Краснодар».
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Встречи заключительного тура традиционно проходят в один день и начинаются в одно время. В этом сезоне матчи 30-го тура запланированы на 16 мая, начало — в 14:00 мск.
Также стало известно, что матчи полуфинала Кубка России пройдут