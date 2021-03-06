Матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА пройдет 25 апреля

В пресс-службе РПЛ пояснили, с чем связаны поздние сроки публикации календаря. «В этом году два больших праздника — Пасха и День Победы — выпадают на два воскресенья подряд (2 и 9 мая), поэтому потребовалось некоторое время, чтобы согласовать календарь оставшихся матчей Тинькофф — РПЛ с правоохранительными органами. В целом при составлении календаря мы старались придерживаться следующих принципов: каждый уик-энд по возможности завершается матчем повышенного интереса; участники Бетсити — Кубка России должны быть в равных условиях и сохранять недельный цикл подготовки. 9 мая матчи не проводятся в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы», — сообщили в пресс-службе.