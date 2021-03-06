Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
23:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
23:00
Осасуна
Барселона
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария
Боруссия Д
42
Футбол. Зарубежный
20:30
Астон Вилла
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
20:30
Кадис
Эйбар
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Удинезе
Сассуоло
20
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
18:15
Эльче
Севилья
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Спартак-2
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Шеффилд Юнайтед
Саутгемптон
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Штутгарт
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Байер
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Вольфсбург
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Беневенто
11
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Динамо Бр
51
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Чайка
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Вальядолид
Хетафе
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли
Арсенал
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Томь
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Алания
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Велес
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Чертаново
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Оренбург
14
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Ахмат
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Факел
13
Футбол. Первый дивизион
12:00
Акрон
СКА-Хабаровск
11
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
22:11 (мск), источник: ТАСС

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — ЦСКА пройдет 25 апреля

ТАСС, 6 марта. Встреча 27-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Спартаком» и ЦСКА пройдет 25 апреля. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей чемпионата и Бетсити — Кубка России сезона-2020/21. В частности, матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» пройдет 11 апреля, «Краснодар» в 26-м туре примет «Зенит» 17 апреля, в 28-м туре «Зенит» 2 мая на своем поле встретится с «Локомотивом», в 29-м туре 8 мая состоятся матчи «Локомотив» — «Динамо» и ЦСКА — «Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.

В пресс-службе РПЛ пояснили, с чем связаны поздние сроки публикации календаря. «В этом году два больших праздника — Пасха и День Победы — выпадают на два воскресенья подряд (2 и 9 мая), поэтому потребовалось некоторое время, чтобы согласовать календарь оставшихся матчей Тинькофф — РПЛ с правоохранительными органами. В целом при составлении календаря мы старались придерживаться следующих принципов: каждый уик-энд по возможности завершается матчем повышенного интереса; участники Бетсити — Кубка России должны быть в равных условиях и сохранять недельный цикл подготовки. 9 мая матчи не проводятся в связи с праздничными мероприятиями по случаю Дня Победы», — сообщили в пресс-службе.

Встречи заключительного тура традиционно проходят в один день и начинаются в одно время. В этом сезоне матчи 30-го тура запланированы на 16 мая, начало — в 14:00 мск.

Также стало известно, что матчи полуфинала Кубка России пройдут 21—22 апреля, а решающий матч турнира — 12 мая. Место проведения финала на данный момент неизвестно.

Читайте также
 Отдаем обратно с "кристально-хрустальной" совестью: Плющенко прокомментировал возвращение Косторной к Тутберидзе
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
Каков же Рондон! Забил первый гол за ЦСКА и раздавил «Ахмат»
«Ростов» и «Сочи» сыграли вничью в матче чемпионата России
Французский биатлонист выиграл спринт на этапе КМ в Чехии
Болельщики: Кокорин травмировался, завязывая шнурки
«Ювентус» — «Лацио» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Осасуна» — «Барса» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь