«Урал» — «Уфа»: Погребняк и Урунов выйдут в старте, Бикфалви и Голубев — в запасе
Стали известны составы «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 7 марта в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.
Стали известны составы «Урала» и «Уфы» на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет 7 марта в Екатеринбурге и начнется в 14:00 мск.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Рыков, Страндберг, Йовичич, Калинин, Аугустыняк, Егорычев, Ибрахимай,
Запасные: Коновалов, Адамов, Кузьмичев, Евсеев, Подберезкин, Емельянов, Магомадов, Бикфалви, Мишкич, Гаджимурадов, Панюков, Максименко.
«Уфа»: Беленов, Сухов, Плиев, Табидзе, Йокич, Милетич, Бизоза, Урунов, Мрзляк, Андрич, Жамалетдинов.
Запасные: Чернов, Никитин, Аликин, Дзантиев, Кротов, Голубев, Сысуев.